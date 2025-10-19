Prosvjed u Zagrebu: Zaštita djece i stroži zakoni protiv nasilja

*Drugi prosvjed protiv međuvršnjačkog nasilja održava se u Zagrebu
*Okupljanje ispred Kulturnog centra Dubrava u 16 sati
*Cilj je zaštita djece, izmjene zakona i nulta tolerancija na nasilje
15:40 - Danas će se održati, drugi u nizu prosvjed protiv međuvršnjačkog nasilja koji organizira udruga Roditelji za djecu. Cilj prosvjeda je podizanje svijesti o ozbiljnosti međuvršnjačkog nasilja i potrebi za hitnim djelovanjem u zaštiti djece, mijenjanje zakona i nultoj toleranciji na nasilje. Prosvjed počinje u 16 sati, ispred Kulturnog centra Dubrava, Dubrava 51a.Prosvjed u Zagrebu: Zastavom skoro izazvan sukob
