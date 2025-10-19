Naši Portali
STOP VRŠNJAČKOM NASILJU

Prosvjed u Zagrebu: Zaštita djece i stroži zakoni protiv nasilja

VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 16:01

Prosvjed počinje u 16 sati, ispred Kulturnog centra Dubrava, Dubrava 51a.

*Drugi prosvjed protiv međuvršnjačkog nasilja održava se u Zagrebu
*Okupljanje ispred Kulturnog centra Dubrava u 16 sati
*Cilj je zaštita djece, izmjene zakona i nulta tolerancija na nasilje

15:40 - Danas će se održati, drugi u nizu prosvjed protiv međuvršnjačkog nasilja koji organizira udruga Roditelji za djecu. Cilj prosvjeda je podizanje svijesti o ozbiljnosti međuvršnjačkog nasilja i potrebi za hitnim djelovanjem u zaštiti djece, mijenjanje zakona i nultoj toleranciji na nasilje. Prosvjed počinje u 16 sati, ispred Kulturnog centra Dubrava, Dubrava 51a.
Prosvjed u Zagrebu: Zastavom skoro izazvan sukob
Ključne riječi
zaštita djece prosvjed Zagreb međuvršnjačko nasilje



