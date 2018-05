Okretište će nakon tri godine dobiti WC

Kopačke, bočice parfema, izbor najčitanijih ljubića Danielle Steel, ogrlice od bijelih perla koje glume bisere i paket od tri para čarapa za deset kuna – bili nogometaš, ljubitelj bestselera uz koje se plače ili se bižuterijom sređujete za špicu, na svoje doći možete posjetom samo jednog zidića na okretištu Črnomerec.

Barikade na WC-u

Odmah pokraj ZET-ove kućice, na dijelu koji razdvaja pješake od tramvaja, više je robe, šale se na Črnomercu, nego u City Centeru pa se, dok se čeka na bus, bez problema mogu “ubosti” jeftini grudnjaci ili, sad kad su temperature u termometrima narasle, ručnici za plažu.

– Teško da možete uopće iz tramvaja bez da se udarite u neki od kioska, odnosno pokretnih naprava postavljenim po čitavom okretištu – kaže Lidija Sačer, pa dodaje kako bi se, osim što bi se Črnomerec pod hitno trebao potpuno rekonstruirati, računa posebno trebalo povesti o prohodnosti. I zaista, od dijela na kojem se okreću tramvaji do onog na kojem su autobusi proći se može samo “kližući” između kioska i terasa kafića. A upravo ugostitelja, kažu na okretištu, ne nedostaje.

– Ima pekarnica, birtija, možete kupiti sladoled na kuglice, svježe voće i povrće, što god vam treba – govori Silvio Toth, kojeg smo sreli dok je čekao autobus. Svega na Črnomercu ima, osim sanitarnih čvorova, govore tamošnji prolaznici, pa nedostatak WC-a ističu kao jedan od najvećih tamošnjih problema. Do prije tri godine nalazio se on u podrumu glavne zgrade, govore nam, dok se spuštamo po stepenicama koje sad vode na terasu The Image Bara. Jedan od stolova nalazi se tik do vrata koja su nekoć vodila u toalet, a na kojima sad stoji obavijest da se u WC ne može.

– Nitko ne sjedi nikad za ovim stolom jer se još uvijek osjeća malo neugodan miris, ponajprije zato što ljudi dolaze i obave svoje pred vratima kad shvate da je WC zatvoren. Stol smo stavili pred vrata baš zato da stvorimo svojevrsnu barikadu – objašnjavao nam je ljubazni konobar dok smo se čudili neobičnoj poziciji za opuštanje i ispijanje kave. Da je vrijeme za potpunu obnovu okretišta na kojem većeg zahvata nije bilo već više od trideset godina složio se i on, baš kao i većina putnika koja prođe svakodnevno kroz okretište. A procjena je da ih se tamo kroz dan nađe pedesetak tisuća.

– Pogledajte samo nadstrešnice, boja se ljušti i pada po nama dok stojimo ispod, znakovi na kojima stoji broj perona te vozni redovi jedva se vide, a na pločama na podu lomimo noge – kažu na Črnomercu.

Šarafit ćemo

Kako izgleda okretište, na posljednjoj sjednici Skupštine gradonačelniku Milanu Bandiću pokazao je i HSLS-ov Darko Klasić, koji ga je pozvao i da sam obiđe Črnomerec te pregleda tamošnje stanje. Fotografije je gradonačelnik odgledao, zahvalio Klasiću pa obećao radove.

– Još prije ljeta tamo ćemo ići to šarafiti – rekao je Bandić.