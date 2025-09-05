VIDEO Kamera snimila divljaka na motoru u Zagrebu: Pretjecao preko pune, napao vozača pa mu razbio retrovizor

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, koja svakodnevno donosi primjere apsurdnih situacija na hrvatskim cestama, pojavio se novi snimak iz Zagreba koji je izazvao lavinu reakcija. Incident se dogodio 3. rujna u Prilesju na Maksimiru. Na snimci se vidi motociklist koji je prvo odlučio zaobići kolonu vozila, i to preko pune crte i neposredno prije pješačkog prijelaza. Time je počinio nekoliko teških prometnih prekršaja, ali tu njegovo ponašanje nije stalo.

Nakon što je obišao kolonu, verbalno je napao starijeg vozača u crvenom automobilu. Potom mu se približio, izderao se na njega, a zatim mu odvalio retrovizor i pobjegao s mjesta događaja. Snimka je ubrzo izazvala val ogorčenja među korisnicima društvenih mreža. “Uteka je kao miš”, “Kućni odgoj je zakazao”, “Pitanje je dana kad će završiti u crnoj kronici”, “Jazavac” - samo su neki od komentara upućenih motociklistu.