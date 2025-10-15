Obrtništvo je za nas stil života, a Zlatna statua potvrđuje da smo na pravom putu

Na svečanosti u povodu Dana Obrtničke komore Zagreb, već tradicionalno su dodijeljena priznanja zaslužnim obrtnicima za njihov doprinos razvoju obrtništva u hrvatskoj metropoli i Zagrebačkoj županiji. Među laureatima je bio i uspješni zagrebački obrtnik Sanel Kanurić, pročelnik Sekcije mesari i pekari te član Upravnog odbora Udruženja obrtnika grada Zagreba. Dodijeljena mu je Zlatna statua, najviše priznanje Obrtničke komore Zagreb, koje je i simbol izvrsnosti te inspiracija za nadolazeće generacije. To je bio i povod za razgovor s Kanurićem o njegovu putu, obiteljskoj tradiciji i budućnosti obrtništva.

Nedavno ste primili Zlatnu statuu, najveće priznanje koje Komora dodjeljuje. Koliko vam ono znači i što predstavlja za vaš obrt?

Priznanje za mene i moju obitelj znači jako puno, nije samo nagrada za dosadašnji rad, već i velika motivacija da nastavimo podizati ljestvicu. U obrtu koji se bavi proizvodnjom, veleprodajom i maloprodajom mesa svojim trima mesnicama trudimo se biti predvodnici u inovacijama i kvaliteti. Želimo mesarstvo dovesti na najvišu razinu, kako u tehnološkom, tako i u kvalitativnom smislu. Ključna za to je naša suradnja s malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, koja u nekim slučajevima traje gotovo 40 godina. Zlatna statua potvrda je da smo na pravom putu, ali i obveza da budemo još bolji.

U obrtu rade tri generacije obitelji Kanurić. Koliko je to pridonijelo vašem uspjehu?

Obrt je osnovao moj otac 1986. godine, ja sam druga generacija, a moji sinovi treća. Cijela obitelj, moj otac, majka, supruga i dva sina, aktivno je uključena u posao. Vjerujem da uspjeh obrta nije moguć samo snagom pojedinca već zajedništvom obitelji i dugogodišnjih djelatnika koji čine odličan tim i na koje smo jako ponosni. Kada obitelj i djelatnici dišu za obrt, svi su motivirani, a to stvara sinergiju koja vodi ka uspjehu. Odrastao sam, kao i moji sinovi, u ovom obrtu, to je dio našeg identiteta. Obrtništvo za nas nije samo posao, već stil života. Taj osjećaj pripadnosti i zajedništva čini razliku. Moji sinovi od malih nogu uče zanat, upijaju znanje i razvijaju strast prema ovom poslu, što jamči kontinuitet i kvalitetu.

Može li se danas kvalitetno živjeti od obrtništva?

Uz dobru organizaciju, apsolutno. Ako se procesi dobro poslože, ako ste predani i prilagodljivi, obrtništvo može osigurati vrlo dobar život. Ključ je u posvećenosti kvaliteti, stalnom učenju i praćenju potreba tržišta. Mi smo dokaz da se uz trud, odgovorno i pametno upravljanje može ostvariti stabilnost i uspjeh.

Možete li se zamisliti u klasičnom poslu, od 8 do 16 sati?

Iskreno, mislim da ne bih mogao. Obrtništvo je dinamičan način života koji pruža slobodu, ali i 24-satnu odgovornost. Ta fleksibilnost, mogućnost brzog donošenja odluka i izravan kontakt s kupcima ne mogu se usporediti s rutinskim poslom. Obrtništvo je više od posla, to je strast, ljubav i sloboda stvaranja.

Kako se obrtništvo nosi s izazovima poput novih tehnologija i kriza izazvanih ratovima ili pandemijama?

Obrti imaju znatnu prednost u odnosu na velike korporacije, fleksibilnost. U našem obrtu odluke donosimo brzo, unutar obitelji i dugogodišnjih vjernih i odgovornih djelatnika koji čine savršen tim, bez dugih sastanaka i puno birokracije. To nam omogućava da se prilagodimo izazovima u roku od nekoliko sati. Na primjer, moj najstariji sin upisao je Ekonomski fakultet jer nam je potreban snažan menadžment. Imamo 40 djelatnika i vozni park od devet vozila, što zahtijeva ozbiljnu organizaciju. Unutarnje jačanje, uz angažman stručnjaka kada je potrebno, ključno je za uspjeh. Obiteljska predanost i naši djelatnici ostaju naša najveća snaga, ali smo svjesni važnosti prilagođavanja modernim trendovima.

Zapošljavate 40 ljudi, što je važno za obrt. Kako se nosite s nedostatkom radne snage u deficitarnom zanimanju poput mesarstva?

Jako smo ponosni na naše djelatnike, od kojih su mnogi zanat učili kod nas i ostali s nama. Trenutačno imamo 12 učenika na naukovanju, što pokazuje našu predanost obrazovanju mladih. Stipendije za deficitarna zanimanja, poput mesarskog, odličan su potez. Mladi prepoznaju priliku da od svog rada žive pristojno i osamostale se ranije nego u drugim profesijama. Obrtnička zanimanja nude stabilnost i perspektivu, a mi stvaramo dobre uvjete za rad naših djelatnika. Potražnja za ovim zanimanjem raste, a mi se trudimo privući mlade pokazujući im da je ovo zanat s budućnošću.

Već četiri desetljeća radite u Kustošiji. Kakav je vaš odnos s lokalnom zajednicom?

Naš odnos s lokalnom zajednicom iznimno je snažan i srdačan. Lijepo je kad vidite mamu koja je dolazila s malim djetetom, a sada je to dijete odrastao čovjek, koji dolazi sa svojim djetetom kod nas. Ta povezanost s kvartom i stalnim mušterijama za nas je neprocjenjiva. Znamo što naši kupci vole, prilagođavamo se njihovim potrebama i ne prodajemo samo meso, nudimo ljubav, stručnost i pažnju. Taj osobni pristup, zajedno s kvalitetom, čini nas dijelom zajednice. Ponosni smo što smo dio njihovih života već 40 godina, a to povjerenje nas motivira da budemo još bolji.

Kakva je budućnost vašeg obrta?

Nastavit ćemo ulagati u djelatnike, inovacije, kvalitetu i obiteljsku tradiciju. Moj najstariji sin, iako student, već je uključen u posao, a mlađi pokazuje interes za zanat. Želimo ostati lideri u mesarstvu, očuvati tradiciju i privući mlade da se pridruže ovom zanimanju. Uvjeren sam da nas čeka svijetla budućnost ako nastavimo njegovati ove vrijednosti.