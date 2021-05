Oboljeli od Alzheimerove bolesti u Zagrebu dobili dnevnu bolnicu

U Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan predstavljen je EU projekt „Svi za pamćenje“ (SPAM), koji je namijenjen osobama s Alzheimerovom bolesti i drugih oblika demencija, kao i njihovim članovima obitelji.

„Nakon duge analize sa svim našim partnerima, odlučili smo pokrenuti ovaj Projekt koji će odgovoriti i pomoći na dio potreba oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Na taj način ćemo oboljelima, ali i njihovim članovima obitelji osigurati bolju kvalitetu života, a time i smanjenje troškova hospitalizacije. Tako će se smanjiti i opterećenje našeg zdravstvenog sustava. Kroz Projekt ćemo educirati 70 stručnjaka i 500 neformalnih njegovatelja.“- rekla je Mirela Šentija Knežević, univ. spec. dmin. urb., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, voditeljica Projekta.

U sklopu projekta uspostavlja se i popodnevni boravak za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, svakog radnog dana od 16 do 20 i subotom od 7 do 15:00 te vezane usluge prijevoza u boravak i mobilnog tima prema potrebi korisnika.

„Suradnja lokalne samouprave, Grada Zagreba, zdravstvenih ustanova, znanstvenih institucija, te udruga iznimno je važna, a ovo je jedan od primjera koji to potvrđuje. Uspostavom boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija dodatno smo unaprijedili razinu zdravstvene zaštite i socijalne skrbi oboljelima i njihovim obiteljima, a time i bolju kvalitetu života.“- izjavio je doc. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, izaslanik Zamjenice gradonačelnika dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević koja obnaša dužnost Gradonačelnika, te Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo.

U Republici Hrvatskoj se za oko 86.000 osoba s Alzheimerovom bolesti i demencijama brine više od 200.000 osoba, najčešće članova obitelji, što često prelazi sve njihove kapacitete. Projekt „Svi za pamćenje (SPAM)“ odgovara na navedene potrebe te predviđa aktivnosti usmjerene na oboljele od Alzheimerove bolesti i demencija, članove obitelji oboljelih te stručnjake koji rade s oboljelima i njihovim obiteljima.

„Za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti bitne su tri stvari: što ranije otkrivanje i dijagnosticiranje bolesti, njega za oboljele i potpora članovima obitelji te dobra edukacija njegovatelja. Tako da nas iznimno veseli što će oboljeli imati prilike biti u dnevnom boravku u poslijepodnevnim satima. Posebice što je uz to osiguran i mobilni tim. Nije to malen broj koji će biti dio ovog Projekta. Procjena je da je u Gradu Zagrebu oko 17 000 osoba s demencijom. Uz to pribrojite da dvije do tri osobe iz kruga obitelji pomažu oboljelom. Onda imamo oko 60 000 Zagrepčana koji su zahvaćeni ovom bolešću", rekla je Tajana Dajčić, tajnica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest.

Dnevni boravak nalazi se u izdvojenom namjenskom objektu Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ s vrtom i zasebnim prilazom za vozila. Prostor je u cijelosti prilagođen za boravak oboljelih od demencija i adaptiran sredstvima u okviru ovoga Projekta.

„Ideja da našim korisnicima pomognemo i pružimo pomoć i skrb u poslijepodnevnim satima naše dnevne bolnice sada se ostvarila i zbog toga sam jako sretan i zahvalan Gradu Zagrebu i ostalim partnerima na pomoći", rekao je prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, ravnatelj Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“.

U tu svrhu u okviru ovoga Projekta zaposleno je stručno osoblje s iskustvom rada s oboljelima od demencija te je kupljeno vozilo za prijevoz korisnika u boravak prema potrebi korisnika. Bit će obuhvaćeno ukupno 300 oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

„Moramo osvijestiti da osim što živimo u pandemiji COVID-a, mi živimo i u pandemiji demencije. Naša Klinika u ovom Projektu ima ulogu pomaganja, educiranja i informiranja članova obitelji oboljelih. Vjerujem da je ovaj Projekt samo otvorio dobar put da u daljnjim projektima pruža sve ono najbolje što smo godinama prikupljali, radili i educirali “- rekao je doc. dr. sc. Domagoj Vidović, zamjenik ravnateljice Klinike za psihijatriju Vrapče.

Dnevni boravak s radom započinje 17. svibnja 2021. Za njegu i skrb oboljelih, brinut će stručno osoblje.

„Već dugi niz godina radimo na edukaciji našeg zdravstvenog osoblja, prije svega, medicinskih sestara i njegovatelja. Jer njegovatelji su u najbližem kontaktu s korisnicima. Poseban naglasak smo imali na komunikaciji s osobama od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija. Jer skrb i njega za takve osobe je vrlo zahtjevna. Ovaj Projekt će nam pomoći da tu edukaciju proširimo i izvan Grada Zagreba, uključujući 6 županija i djelatnika u Domovima za starije osobe", rekla je Tanja Ćorić, dr. med. spec. epidemiologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

„Meni je iznimno drago što su naši profesori i studenti mogli pripomoći ovakvom Projektu. Nadam se i vjerujem kad on i službeno završi, da će se i dalje provoditi jer smo čuli koliko je zapravo ljudi zahvaćeno ovom bolešću“, izjavio je izv.prof. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.