ZARAĐUJETE LI TOLIKO?

Objavljen iznos prosječne plaće u Zagrebu, rasla je za 2,9 posto

14.05.2026.
u 07:46

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnja odjeće, u iznosu od 1.023 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za veljaču ove godine iznosila je 1.753 eura, što je nominalni rast za 2,9 posto odnosu na siječanj i porast za 7,7 posto u odnosu na veljaču 2025., pokazuju podaci gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za veljaču ove godine iznosila je 1.450 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za veljaču isplaćena je u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, u iznosu od 5.021 euro.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnja odjeće, u iznosu od 1.023 eura. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za veljaču ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.527 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 226 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za veljaču ove godine iznosila je 2.527 eura, što je porast za 3,4 posto u odnosu na siječanj i porast za 8,6 posto u odnosu na veljaču 2025. godine.

