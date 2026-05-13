Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZASTARJELA BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA

Sindikat biciklista: Bajs stanica je stigla, a staza na Kajzerici ista kao i prije 12 godina

Foto: Sindikat biciklista/Facebook
1/2
Autor
Ana Vrbanek
13.05.2026.
u 14:30

– U 10 godina od donošenja Pravilnika ova dionica nije dobila adekvatnu "preobrazbu" kako bi mu bila prilagođena – upozorili su iz Sindikata biciklista.

Izblijedjele boje, loša signalizacija, visoki i neadekvatni rubnjaci. Situacija je to biciklističke staze na zagrebačkoj Kajzerici danas, identična kao prije 12 godina, istaknuli su iz Sindikata biciklista na svojim društvenim mrežama. Kako su istaknuli biciklistička staza na Kajzerici je svakim danom sve gora i sve starija.

– U 10 godina od donošenja Pravilnika ova dionica nije dobila adekvatnu "preobrazbu" kako bi mu bila prilagođena – upozorili su iz Sindikata biciklista. Dodali su kako se dolaskom Bajs stanice na samo križanje povećao biciklistički promet u već dosta prometno opterećenom potezu. – Škola i vrtić nalaze se s južne strane kolnika te djeca svakodnevno moraju trpiti bolove prilikom vožnje preko pješačko-biciklističkog prijelaza – istaknuli su.

Osim toga, skrenuli su pozornost na to kako vozači bicikala trpe neadekvatno visoke rubnjake na desecima lokacija diljem grada. Problem stare biciklističke infrastrukture, dodali su, lako je riješiv. – Podsjetimo da se nedavno u Ulici Florijana Andrašeca u jednom danu asfaltiralo nekoliko stotina metara prijelaznog rubnjaka, iako je riječ o parkirnim površinama na cesti privremene regulacije. Znači da je problem lako riješiv i to u vrlo kratkom roku! – poručili su iz Sindikata biciklista.
Ključne riječi
sindikat biciklista Kajzerica Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
14:41 13.05.2026.

A bitnog li "sindikata"... Ponavljam kaj sam napisal prije dva dana: neka se radije pobrinu da biciklisti prestanu juriti po gradu kao manijaci ne poštujući pri tome niti jedno prometno pravilo!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!