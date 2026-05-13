Sindikat biciklista: Bajs stanica je stigla, a staza na Kajzerici ista kao i prije 12 godina

Izblijedjele boje, loša signalizacija, visoki i neadekvatni rubnjaci. Situacija je to biciklističke staze na zagrebačkoj Kajzerici danas, identična kao prije 12 godina, istaknuli su iz Sindikata biciklista na svojim društvenim mrežama. Kako su istaknuli biciklistička staza na Kajzerici je svakim danom sve gora i sve starija.

– U 10 godina od donošenja Pravilnika ova dionica nije dobila adekvatnu "preobrazbu" kako bi mu bila prilagođena – upozorili su iz Sindikata biciklista. Dodali su kako se dolaskom Bajs stanice na samo križanje povećao biciklistički promet u već dosta prometno opterećenom potezu. – Škola i vrtić nalaze se s južne strane kolnika te djeca svakodnevno moraju trpiti bolove prilikom vožnje preko pješačko-biciklističkog prijelaza – istaknuli su.

Osim toga, skrenuli su pozornost na to kako vozači bicikala trpe neadekvatno visoke rubnjake na desecima lokacija diljem grada. Problem stare biciklističke infrastrukture, dodali su, lako je riješiv. – Podsjetimo da se nedavno u Ulici Florijana Andrašeca u jednom danu asfaltiralo nekoliko stotina metara prijelaznog rubnjaka, iako je riječ o parkirnim površinama na cesti privremene regulacije. Znači da je problem lako riješiv i to u vrlo kratkom roku! – poručili su iz Sindikata biciklista.