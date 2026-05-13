M. Selak Raspudić prozvala Grad Zagreb

VIDEO 'I kaj ćemo sad, gradonačelniče? Što je iduće, možda nagrada za najdrogerašicu godine?'

Autor
Gabrijela Krešić
13.05.2026.
u 14:00

– Odgovoran rejver znači paziti na sebe i druge tijekom partija, znati šta uzimaš, koliko uzimaš i šta tvoji prijatelji uzimaju... – govori mladić u promotivnom videu udruge AKC Attack koji se posljednjih dana proširio društvenim mrežama i izazvao burne reakcije. Video je snimljen u sklopu projekta “Siguran prostor, sigurna zajednica”, a u njemu jedan od sudionika govori o takozvanom “odgovornom” konzumiranju droge i uzimanju “pravilne doze” od “pouzdanog izvora”. Projekt je predstavljen kao inicijativa koja želi stvoriti sigurniji prostor za izlaske, bez nasilja, uznemiravanja i diskriminacije, no dio javnosti i političara smatra da se njime normalizira konzumacija droga.

Upravo je to bila tema govora saborske zastupnice i zastupnice u Gradskoj skupštini iz redova stranke Drito Marije Selak Raspudić u Hrvatskom saboru, gdje je oštro kritizirala projekt i činjenicu da se, kako tvrdi, financira javnim novcem Grada Zagreba. – U tom videu nije problem sama konzumacija droga, nego sigurna konzumacija – rekla je M. Selak Raspudić. Dodala je kako problem vidi i u tome što se takvi programi promoviraju pod nazivima poput “siguran prostor” i “sigurna zajednica”. – Ovo danas ističem ne samo zato što ta pojava postoji, nego zbog činjenice da se takvi programi, i to pod prihvatljivim nazivima kao što su ‘siguran prostor’ i ‘sigurna zajednica’, potiču javnim novcem. Dakle, zato što Grad Zagreb financira takve projekte koji zatim objavljuju iz naše perspektive skandalozne videe – poručila je.

– Dolazimo u sve više noćnih klubova i na sve više ljetnih festivala. Dijelimo naše ‘trip-sitter’ paketiće, gdje se nalaze papirnata slamka za sigurnije ušmrkavanje, grožđani šećer s magnezijem, čepići za uši i kondomi – rečeno je u nastavku spornog videozapisa. U govoru M. Selak Raspudić usporedila je takav pristup s drugim društvenim problemima. – Zamislite da netko kaže da je samoozljeđivanje trend među mladima pa ako se režete, mi ćemo vam dati sterilizirane skalpele i zavoje da se rana ne bi inficirala– kazala je. – I kakav je društveni pristup u Gradu Zagrebu? Javno financiranje. I kaj ćemo sad, gradonačelniče? Što je iduće, možda nagrada za najdrogerašicu godine? – zaključila je M. Selak Raspudić. Iz udruge AKC Attack su u pisanom priopćenju za HRT naveli su kako je riječ o pristupu smanjenja štete. – “Fokus harm-reduction pristupa je smanjiti štetu, a ne konzumiranje sredstava ovisnosti. Ovaj pristup kreće od činjenice kako su psihoaktivne tvari dio društva i nije ih moguće eliminirati” – poručili su iz udruge.
