'20 SATI TJEDNO GUBIM NA PROMET'

Frustrirani Zagrepčanin kaže da radovi na nadvožnjaku na Selskoj pretvaraju 15 minuta vožnje u sat vremena

Započeli su radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
14.05.2026.
u 07:00

Neki su pisali i kako razumiju da je stanje otežano zbog regulacije prometa, ali da je problem i što ljudi ne znaju voziti.

Da u mjesec dana, minimalno 20 sati izgubi na promet, tvrdi Zagrepčanin na Redditu. Kaže kako su na Zagrebačkoj avenija, zbog obnova nadvožnjaka kod Selske, nesnosne gužve i kako mu umjesto 15 min treba sat vremena do kuće. "Prvo kod Vjesnika par mjeseci, sad ovo. Staneš li u lijevu traku da ideš ravno, što je i označeno znakovima, likovi se ubacuju konstantno iz desne trake te rade čep. Lijeva traka se doslovno ne kreće. Netko se skuca svako malo tamo, evo maloprije vozim i autu cijeli prednji dio udubljen, taman tamo gdje se silazi s nadvožnjaka u smjeru Antunovića", piše. 

U komentarima su mu se uglavnom javljali s objašnjenjima kako se radovi jednostavno moraju obaviti. "Ako treba obnovit nadvožnjak, onda se treba obnovit i bok. Što da ništa ne diraju i da teče kako teče pa kad se jednom raspadne, što onda?", kaže jedan.

Drugi dodaje: "Ok, ajd ti sad meni reci, ako se to sad ne napravi, kad će? Ne može se prerano, niti prekasno zbog same betonaže jer se injektira beton u pukotine radi sanacije i mora biti suho vrijeme kako voda ne bi ostajala u tim pukotinama. Ako se ostavi u ovakvom stanju i to na vrlo frekventnom mjestu, nadvožnjak će biti neupotrebljiv i onda se riskira više od godinu dana da se napravi nešto novo", objašnjava.

Problem je, nastavlja u samim vozačima koji uporno i dalje idu preko nadvožnjaka, umjesto da iskoriste i bočnu cestu s kojom se i dalje može ravno po novoj regulaciji. "I naravno da se onda svi radije guraju da prođu preko nadvožnjaka, sad su i stupiće stavili da ljudi ne idu preko pune crte i da se ne ubacuju onima koji su i odlučili ići preko nadvožnjaka. Ako ti je trebalo 15 minuta autom, znači da ti barem malo više od pol sata treba pješke, pa razmisli o toj opciji, pogotovo sad kad je lijepo sunčano, odrekni se te komocije i pusti neka se ovo završi, pa da ne mislimo o ovom idućih 15-20 godine prije nego što će se opet morati isto napraviti kako bi se moglo normalno prometovati", zaključuje.

Neki su pisali i kako razumiju da je stanje otežano zbog regulacije prometa, ali da je problem i što ljudi ne znaju voziti. "Trešnjevka je trenutačno pakao s Vukovarskom i Zagrebačkom, ali prvenstveni problem su oni za volanom", piše u jednom od komentara. 
nadvožnjak selska promet Zagreb

Aikona
Aikona
07:17 14.05.2026.

Bajs

TM
trade_mark
07:32 14.05.2026.

zagrebačke pudlice i njihovi auti.

JE
Jegermeister
07:38 14.05.2026.

Umjesto da ide na posao 15 minuta javnim prijevozom ili biciklom on radije sjedi 1 sat u autu. Da, ima smisla…

