Sjećate li se spremnika koji su naljutili stanare u Prečkom? O svemu se oglasio Zagrebački holding

Stanari zgrade u Lhotkinoj ulici u zagrebačkom Prečkom prošloga su tjedna ostali neugodno iznenađeni kada su, kako su tvrdili, bez prethodne obavijesti ispred njihove zgrade počeli radovi na postavljanju podzemnih spremnika za otpad. Podsjetimo, stanari zgrade na kućnom broju 11 žalili su se da su spremnici postavljeni tik uz ulaz u zgradu, zbog čega su izgubili i nekoliko parkirnih mjesta. Tvrdili su i da prije početka radova nisu dobili nikakvu obavijest, iako su, kako navode, kod ranijih zahvata u ulici bili unaprijed upozoreni da maknu automobile. Sada se o cijelom slučaju oglasio i Zagrebački holding.

Iz Holdinga poručuju kako se podzemni i polupodzemni spremnici postavljaju u sklopu novog modela prikupljanja otpada te da se pritom vodi računa o nizu uvjeta. – Lokacija postavljanja podzemnih i polupodzemnih spremnika uređena je kroz niz propisa kao što su Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, Odluka o komunalnom redu Grada Zagreba, Zakon o gospodarenju otpadom kao i niz stručnih smjernica – naveli su. Dodaju kako se pri određivanju lokacija u praksi “uvijek vodi računa o higijenskim, sigurnosnim i protupožarnim aspektima”.

– Spremnici se ne smještaju neposredno uz prozore stambenih jedinica, a njihovo pozicioniranje ovisi o tehničkim i prostornim uvjetima terena poput postojanja podzemne infrastrukture, širine ulice, prisutnosti zelenih površina, fizičkih prepreka i pristupa vozilima za pražnjenje spremnika – stoji u odgovoru Holdinga. Stanari su ranije tvrdili kako se spremnike moglo postaviti na lokaciju na kojoj su se i dosad nalazili klasični kontejneri, odnosno na obližnju zelenu površinu, čime bi se izbjegao gubitak parkirnih mjesta i nezadovoljstvo dijela susjeda. Holding je u odgovoru podsjetio i da su informacije o lokacijama podzemnih i polupodzemnih spremnika dostupne građanima putem službene internetske stranice. No, na dio konkretnih pitanja koje smo poslali Zagrebačkom holdingu odgovor nije stigao. Tako nisu pojasnili zašto stanari prije početka radova nisu bili obaviješteni o zahvatu, koliko će parkirnih mjesta trajno biti uklonjeno zbog postavljanja spremnika niti postoji li mogućnost izmještanja spremnika ako se pokaže da stvaraju probleme stanarima.