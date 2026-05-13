NEOBIČNA INTERVENCIJA

FOTO Zmija zalutala u predsjednikov kvart! Zavukla se u blagovaonicu na Pantovčaku pa završila u mišolovci

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec
Gabrijela Krešić
13.05.2026.
u 15:30

– Zmija nije ozlijeđena pa joj je ubrzo našao mirno mjesto u prirodi te je pustio da ode svojim putem – vjerojatno na ručak – zaključili su iz Dumovca

Neobična intervencija dočekala je djelatnike Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec na Pantovčaku, gdje je u jednom zimskom vrtu pronađena zmija. "Nije riječ o naslovu romana s intrigama neke stanovnice elitne zagrebačke četvrti, nego o protagonistici jedne intervencije naše terenske službe", našalili su se iz Dumovca u objavi na društvenim mrežama. Kako navode, građani su zmiju primijetili u zimskom vrtu koji im služi kao blagovaonica te odmah pozvali pomoć.

"Kolega iz naše terenske službe brzo je stigao na Pantovčak te gmaza ulovio s prstima u pekmezu. Bjelica se očito prateći miris glodavaca uvukla u žičanu kupolastu mišolovku", opisali su iz Dumovca. Dodaju kako su ukućani zmiju promatrali sa sigurne udaljenosti. "Posebno nepovjerenje prema zmiji iskazivala je njihova kujica", stoji u objavi. Zmija je potom pažljivo izvađena iz mišolovke i vraćena u prirodu. "Zmija nije ozlijeđena pa joj je ubrzo našao mirno mjesto u prirodi te je pustio da ode svojim putem, vjerojatno na ručak", zaključili su iz Dumovca.

Komentara 3

Avatar Ayatollah o' Rock ’n’ Rollah
Ayatollah o' Rock ’n’ Rollah
16:11 13.05.2026.

Potjerali je s Trnja krijesovima, zbog prvog bijelog polja, pa se došla žaliti u glavni komunistički "štab"

horuk
horuk
16:50 13.05.2026.

Ne kaže se đaba "zmijooki".

SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
16:49 13.05.2026.

Ja bi guji glavu zgnjecio,nebi ona meni u sumu otisla.Jednostavno zazirem od zmijurina,to je jace od mene.

