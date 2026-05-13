FOTO Zmija zalutala u predsjednikov kvart! Zavukla se u blagovaonicu na Pantovčaku pa završila u mišolovci

Neobična intervencija dočekala je djelatnike Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec na Pantovčaku, gdje je u jednom zimskom vrtu pronađena zmija. "Nije riječ o naslovu romana s intrigama neke stanovnice elitne zagrebačke četvrti, nego o protagonistici jedne intervencije naše terenske službe", našalili su se iz Dumovca u objavi na društvenim mrežama. Kako navode, građani su zmiju primijetili u zimskom vrtu koji im služi kao blagovaonica te odmah pozvali pomoć.

"Kolega iz naše terenske službe brzo je stigao na Pantovčak te gmaza ulovio s prstima u pekmezu. Bjelica se očito prateći miris glodavaca uvukla u žičanu kupolastu mišolovku", opisali su iz Dumovca. Dodaju kako su ukućani zmiju promatrali sa sigurne udaljenosti. "Posebno nepovjerenje prema zmiji iskazivala je njihova kujica", stoji u objavi. Zmija je potom pažljivo izvađena iz mišolovke i vraćena u prirodu. "Zmija nije ozlijeđena pa joj je ubrzo našao mirno mjesto u prirodi te je pustio da ode svojim putem, vjerojatno na ručak", zaključili su iz Dumovca.