PRVI SMO KUŠALI NOVI OKUS

Probali smo tiramisu 'to-go' o kojem posljednjih dana priča pola Zagreba. Stvarno je dobar

Nikolina Orešković
13.05.2026.
u 20:00

– Taman završavam novi okus, hoćete ga probati s nama? – govori nam Željka Čolakić, suvlasnica Tiramisu Studija u Masarykovoj, dok dogovaramo dolazak u prostor koji je otvoren prije nepuna dva tjedna, a o kojem posljednjih dana bruji pola Zagreba. Riječ je o verziji sa svježim jagodama koja ovih dana stiže u prodaju. Već nakon prvog zalogaja bilo nam je jasno zašto se toliko priča o ovom mjestu. Prozračna krema, piškote potpuno drukčije od onih na koje smo navikli i jagode koje imaju okus po jagodama! Domaće su, naravno. Dok mi zaključujemo da je novi okus spreman za vitrine, Željka traži što bi još popravila. – Mislim da ću ipak dodati još jagoda – kaže dok uzima novu žlicu za kušanje.

Mascarpone, od kojeg se radi krema, objašnjava, nabavljaju od malog OPG-a iz Italije, kao i piškote. Ostale sastojke kupuju kod nas, a u svaki kolač ide jedan cijeli shot espressa. – Kada je u pitanju krema, htjeli smo da bude prozračna i pufasta. Mascarpone je inače dosta težak i mastan pa smo tražili onaj koji ima taj jači, autentičan okus, ali nije masna bomba. U proces izrade nisu uključeni veliki strojevi, većina se radi ručno, od namakanja i slaganja piškota do pakiranja u kutijice – kaže Željka. 

Odlučili su se za "to go" koncept koji je, napominje, donekle diktirala i veličina lokala u Masarykovoj, smještenog preko puta slastičarnice b041 čija je također suvlasnica već 13 godina.  Upravo je iskustvo stečeno tamo, kaže Željka, omogućilo da se nova priča razvije vrlo brzo. – Rekla bih da nam je sve što smo naučili u ovih deset i kusur godina ovdje omogućilo da pokretanje Tiramisua ide lakše – napominje pa kaže da je sve krenulo u veljači. 

– Tiramisu je u zadnje vrijeme jedan od najpopularnijih deserata, no trendovi nas nisu vodili, to je jedan klasik, kao i sladoled – tvrdi pa dodaje kako je za ideju da nude isključivo ovaj talijanski desert zaslužan njezin nećak Nikola. – Ovu priču zajedno vodimo Nikola, moj sin Noa i ja. Ideja je od početka bila jasna, fokusirati se na tiramisu, imati klasik i uz njega razvijati sezonske okuse i neke naše verzije ovog deserta – govori Željka.

Vrlo su brzo, nastavlja, znali i koje okuse žele ponuditi, a trenutačno ih je u prodaji deset. – Klasični, s dodatkom Marsala vina koji je karakterističan baš za Italiju, Pistacchio s pravom pastom od pistacije, Nocciola s lješnjakom, Cioccolato, Nutellone i Linolino inspirirane poznatim namazima, Caremello, Coco s kokosom, Frutta sa sezonskim voćem, verzija s čokoladom i višnjom – nabraja Željka pa dodaje kako za svaki treba izdvojiti 4,90 eura.

– Svi odmah idu na Linolino i Nutellone, to su okusi koje ljudi vole na prvu. A neke smo stvari ipak morali malo "pogurati". Recimo, čokolada višnja ili limun. Ljudi ih probaju iz znatiželje i onda se vraćaju po njih – govori. Dodaje kako su svjesni da ih još uvijek nosi početni "hype", no reakcije gostiju dale su im potvrdu da su na dobrom putu. – To nam je diglo samopouzdanje jer vidimo da ljudi prepoznaju kvalitetu proizvoda.

Na pitanje što nikada ne bi stavila u tiramisu, Željka kratko odgovara: "Ne bih stavila ništa što svom djetetu ne bih dala da jede". Napominje i kako njihova inačica popularnog deserta nije toliko slatka koliko smo možda navikli da bude i ljudima se baš to sviđa. – I u b041 smo nudili Tiramisu, tako da već imamo iskustva. Moj nećak jako obraća pažnju na povratne reakcije i prenosi ih meni i curama u proizvodnji. Bitno je imati nekoga tko je svaki dan u kontaktu s ljudima, osluškuje što traže, prepozna to i onda to možemo implementirati u ponudu – napominje Željka pa dodaje i primjer.

– Recimo, ljudi su kod nas više navikli na okus vanilin šećera nego onaj prave vanilije koja im je znala biti preagresivna, pa smo tu napravili ustupak i shvatili i naučili da ne moramo nužno copy-pastati nešto što je tradicionalno već da se vrlo kvalitetan proizvod može napraviti i uz malu prilagodbu – objašnjava. 

Najveća potvrda da rade dobar posao su joj, napominje, spontane reakcije kojima zna svjedočiti ispred b041, a sada se to preslikava i na Tiramisu studio. – Sjedim vani i gledam ljude kako zastanu, netko uzme jedan okus, netko drugi drugi pa si međusobno daju da probaju. Taj trenutak razmjene i reakcija koja govori "kako je dobro", to ne može biti fejkano. I to mi onda bude kao da me je netko pogladio za sav trud – opisuje.

