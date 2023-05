Obišli smo radove na Jadranskom mostu: Nova faza radova kreće na ljeto, može se očekivati i veći krkljanac

Zagrepčani koji redovito prolaze Jadranskim mostom ponovno bi mogli svjedočiti scenariju od prošle jeseni kada su se na tom potezu zbog radova i zatvaranja dijela ceste stvorile nesnosne gužve. Završetak kompletne sanacije dotrajalog mosta i njegovo ojačavanje, kako je Grad priopćio u rujnu, zbog roka za iskorištavanje sredstava europskog Fonda solidarnosti trebao se odviti u lipnju. Onda je prije mjesec dana najavljeno kako će se to dogoditi krajem ove ili početkom iduće godine.

No nedavno je stanovnike metropole iznenadila nova procjena izvođača radova iz splitske Spegre da još godinu dana, zbog sanacije na gornjem ustroju mosta, onuda neće prometovati tramvaji, a na snazi će biti i nova regulacija za automobile. Slično je početkom svibnja komentirao i gradonačelnik Tomislav Tomašević, rekavši da se dosad radilo na prijelaznim napravama te da će se za drugi dio iz Fonda povući 2,2 milijuna eura.

U podnožju u svim uvjetima

S obzirom na nove informacije o sanaciji, ponovno smo obišli gradilište na Jadranskom mostu kako bi doznali hoće li takozvana prva faza završiti u roku i što se planira u sljedećoj. Naši sugovornici iz Spegre, inženjer građevine i član uprave Ante Borovina te inženjer strojarstva Hrvoje Vukušić, ovoga su nas puta dočekali ispod mosta, gdje se trenutačno odvijaju radovi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dosad su uspješno odradili sav posao uklanjanja na pristupnom dijelu a potom slijedi reprofilirani cestovni dio te pješačka i servisna staza oko mosta. Prije Božića završili su radove na istočnom vijaduktu mosta, a u siječnju su krenuli na zapadni. Promijenili su i oštećene konstrukcijske ležajeve, a za završni dio ove faze ostavili su upravo radove koji neće ometati promet.

– Armaturna konstrukcija u podnožju premazuje se zaštitnom bojom kako bi bila otpornija na vanjske utjecaje, a na dijelove mosta stavlja se reparaturni mort koji služi kao zaštita od korozije kod renoviranja armirano-betonskih konstrukcija. Čelični dio ići će na cinčanje, a betonske ploče koje su dotrajale uklanjanju se hidrodemoliranjem, odnosno razbijaju uz pomoć vode pod visokim tlakom – objašnjava nam Vukušić pa nas odvodi do upornjačkih prostorija i komora u kojima se nalazi sva potrebna oprema i krupni materijal za sanaciju mosta. Njih u ovoj fazi trebaju isprazniti i očistiti.

Do kraja lipnja, a u optimističnom scenariju već i do sredine mjeseca, kako nam je Borovina najavio još jesenas, ističe rok za sanaciju pristupnog dijela pa bi do tada sve trebalo biti završeno. Nepovoljna vremenska prognoza završetak bi eventualno mogla pomaknuti na početak srpnja, ali trenutačno im nikakva iznenadna kiša ne bi trebala predstavljati problem jer se ispod mosta jednakim intenzitetom radi u svim uvjetima. Još im je, dodaje Vukušić, ostalo da postave novu čeličnu konstrukciju.

GALERIJA Pogledajte radove na Jadranskom mostu

Tračnice će postavljati ZET

Penjemo se i na gornji dio mosta, gdje nam inženjeri pokazuju korozijom načete zaštitne ograde koje su većinski zamijenili novima, a uskoro bi taj dio u potpunosti trebao biti riješen. Indikatore da je Jadranski most zaista vapio za hitnom sanacijom u posljednjih godinu dana, priznaje Borovina, nalazili su na svakom koraku.

– Kada smo provirivali u kojekakve bušotine, one bi bile ispunjene korozijom. Svjedočili smo i rupama u potkonstrukciji. To znači da smo, skidajući hidroizolaciju s asfalta, vidjeli kakvu su štetu napravili sol i tekućina. Trošna konstrukcija i ležajevi te korodirane prijelazne napravesve je to dokaz za to u kakvom se stanju nalazio most,, a takve stvari, nažalost, ne možete znati dok ne počnu radovi – govori Borovina, ali napominje kako je imperativ da se najmanje svakih pet godina vrši pregled i odmah krene u sanaciju. To bi koštalo manje i takvi bi popravci trajali puno kraće.

15.05.2023,Zagreb - Tvrtka Spegra obnavlja Jadranski most. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ipak, novi radovi koji bi trebali krenuti na ljeto, predviđa Borovina, mogli bi uzrokovati još veći prometni kolaps od onog koji se dogodio kada su prvi put zatvorili dijelove mosta. Slijedi, dakle, faza u kojoj će se bazirati na ojačavanje grednog, odnosno, centralnog dijela mosta.

O tome hoće li ona zaista početi u idućih nekoliko mjeseci ne odlučuje Spegra, napominje Borovina, već Grad.

– Mi smo planirali odmah s pristupnog dijela produžiti dalje, ali iz Grada su htjeli čekati ljeto. Oni prvo moraju sami sebi izdati dozvolu za novu prometnu regulaciju. Napravit će se premosnica na dnu mosta i svi automobili koji budu išli iz smjera centra prema Novom Zagrebu prelazit će u drugi trak, a mi ćemo duž čitavog mosta otvoriti radove. Ne mogu garantirati da će to početi na ljeto, ali mislim da bi bilo ludo ne iskoristiti to razdoblje kad su puno manje gužve na cestama. Treba postaviti i nove tračnice za tramvaj. Prvo je dogovor bio da ćemo to obaviti mi, ali to bi na kraju ipak trebalo biti u nadležnosti ZET-a – kaže Borovina pa domeće kako bi u idućih pola godine trebali raditi na jednoj, a nakon toga još pola godine na drugoj strani mosta.

Kako je došlo do toga da će radovi ipak zaći i u drugu polovicu 2024. te kako se planiraju alocirati dodatna sredstva iz europskih fondova, pitali smo i Grad, ali odgovor nije stigao.