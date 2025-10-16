Obišli smo izložbu inovacija u NSK: Otkrijte dron koji diže 500 kg, plutajuće solare i savjetnika za odabir cipela

Uređaj na balkonu ili terasi mjeri temperaturu zraka i ostale vremenske uvjete, a korisnika putem aplikacije na mobitelu ili tabletu obavještava o tome kako je vani te ga savjetuje o najboljem odabiru obuće za izlazak. – Ako je vrijeme sunčano i toplo, sugerirat će nešto lagano poput tenisica ili japanki, a ako je hladno i kišno, savjetovat će čizme, gojzerice i slično. Zatim u aplikaciji možete kliknuti što želite obuti, a sustav koji je putem bežične veze povezan s ormarićem za cipele daljinski otvara ladicu s onima koje ste odabrali – objašnjava nam detalje svog izuma ekipa maturanata iz Srednje škole Zlatar.

Kina, Brazil, Kanada...

Njime se predstavljaju na 23. izdanju Međunarodne izložbe inovacija ARCA, koja se od jučer održava u glavnom predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a osim pojedinačnih inovatora, na njoj sudjeluju i razni istraživački timovi, članovi akademske zajednice, znanstvene institucije te tehnološke tvrtke. Traje još sutra i prekosutra, u sklopu manifestacije održavaju se i predavanja te STEM radionice za djecu, a izložba obuhvaća više od 300 noviteta iz 30 zemalja, pri čemu će najkreativniji dobiti i brončane, srebrne i zlatne medalje, ali i posebnu nagradu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) te najprestižnije priznanje, Grand prix ARCA. Učenici iz Zlatara također se nadaju da će njihov trud biti prepoznat.

– Mislimo da je ovo stvarno super stvar, možete si odabrati obuću i otvoriti ormar prije nego što uopće iziđete iz kreveta – kaže Alen Miketić, koji je u NSK stigao s Lovrom Klancirom i Miroslavom Lončarićem, a u njihovoj su ekipi još i Jan Bivol i Patrik Bolšec.

Među izlagačima su osnovne i srednje škole iz cijele Hrvatske, razne udruge i savezi tehničke kulture te sveučilišta, a najbolje od svojih inovacija predstavljaju i delegacije iz Irana, Kine, Brazila, Indonezije, Kanade, Bosne i Hercegovine... Branko Miličević, inovator iz Posušja, posjetiteljima demonstrira kako funkcioniraju proizvodi koje je izumio s bratićem Ivanom, uključujući dron koji, kaže, može podignuti teret do 500 kilograma te pomoći vatrogascima i drugim spasiocima u nuždi.

– Za razliku od običnih dronova, ovaj ima centralni turbina-ventilator, što mu daje veliku nosivost. Vatrogascima, primjerice, može pomoći u spašavanju ranjenika ili osobi koja je na nedostupnom mjestu transportirati hranu i vodu – ističe Miličević. Drugi izum, napominje, svidjet će se onima koji vole vino, ali ga zbog zdravstvenih razloga ne smiju konzumirati. – Riječ je o dealkoholizatoru, a autor mu je moj bratić Ivan. Kako mu i ime govori, vino u roku od 16 minuta pretvara u bezalkoholno piće, a zadržava isti okus – objašnjava.

Predstavljaju se na izložbi i specijalizirani razbijač stakla za autobuse, "pametna" tegla za cvijeće koja senzorima prati treba li biljci još zemlje ili vode, stroj za reciklažu PET ambalaže, sustav plutajućih solarnih panela, uređaj koji mjeri napon i potrošnju struje, mikroprocesorska češljalica za vunu, softver za obavijesti o javnom prijevozu, roboti koji igraju hokej, klavir na "touch" ekran i videoigre.

– Ova je kombinacija Super Marija i Terrarije, glavni lik preskače prepreke, a cilj mu je doći do oružja koje pomaže u daljnjem istraživanju njegova svijeta. Želja mi je baviti se videoigrama, a upravo radim na jednoj koja se odvija u Vukovaru tijekom Domovinskog rata – govori David Kos, učenik četvrtog razreda zagrebačke Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti.

ARCA je važna jer su inovacije temelj tehnologije koja će pomoći razvoju industrije u svijetu, ističe pak prof. dr. Miljenko Šimpraga, predsjednik Hrvatske zajednice inovatora i jedan od organizatora izložbe. Napominje i kako je izum samo polovina jednadžbe uspjeha.

Nužna je komercijalizacija

– Naša zemlja ima inovatore, ali oni bi morali postati i poduzetnici. Ako se inovacija ne komercijalizira, ne može se razvijati. Problem je i to što je u Hrvatskoj premalen broj velikih tvrtki, a samo one imaju dovoljno ljudskog i financijskog potencijala za inovativne proizvode – poručuje Šimpraga.