Nova sezona Kazališta Škrabe: Glumački satovi za djecu od sada i u Zagrebu

Kazalište Škrabe u Jastrebarskom priprema novu sezonu za djecu i mlade. Satovi glume i probe održavat će se u Domu kulture Jastrebarsko srijedom i četvrtkom, a upisi za nove članove predviđeni su za 17. i 18. rujna, javljaju organizatori. Umjetnički voditelj Nino Škrabe, koji se kazalištem bavi već 57 godina, poziva sve zainteresirane od 5 do 16 godina da se priključe te upoznaju čaroliju nastanka kazališne predstave – od glume i scenskog pokreta do scenografije, kostima i rasvjete.

Već ove jeseni u Jastrebarskom premijerno će biti izvedena nova predstava "Skriveno blago podgorskog dvorca", u kojoj će nastupiti postojeći članovi ansambla, ali i novi glumci koji će napraviti svoje prve korake na kazališnim daskama. Za zagrebačku publiku, Kazalište Škrabe nudi satove glume za djecu i mlade od 5 do 15 godina, koji će se održavati ponedjeljkom u Kaptol Centru u suradnji s udrugom Sport Educa.

Spomenimo i da je ovog ljeta, u sklopu 40. zagrebačkog Histrionskog ljeta, publiku oduševila premijerna izvedba predstave "Muke po Iveku" autora Nine Škrabea u režiji Ivana-Gorana Viteza. Mladi glumci, među kojima su bili Andrej Kopčok u ulozi Iveka, Irena Tereza Prpić i Vini Jurčić kao Ivekove žene, Kristijan Petelin i Igor Jurinić kao najbolji prijatelj, Nancy Abdel Sakhi i Dean Krivačić kao policajci te Jan Kovačić u ulozi susjeda, rasplesali su i nasmijali publiku na Opatovini tijekom srpnja, kolovoza i početkom rujna. Svaka izvedba bila je rasprodana, a pozornica se orila od smijeha i veselja.

"Muke po Iveku" nastavak je dugogodišnje i uspješne suradnje Nine Škrabea sa Zlatkom Vitezom i Histrionima. Tijekom proteklih 50 godina Histrioni su odigrali čak 20 Škrabeovih predstava, uključujući velike opatovinske uspješnice poput "Ljubice", "Idu svati" i prve verzije "Muke po Iveku". Glumačka družina nastavit će sezonu u svom Histrionskom domu u Zagrebu s predstavama "Oko jedne hiže" i "Muke po Iveku", a ulaznice za obje predstave uskoro će biti dostupne online.