Nova izložba u Etnografskom muzeju: Nekoć se vezlo 'Tebe krasi jelo tvoje' sad se tipka #požar u kuhinji

"Kuharice zlato moje, tebe krasi jelo tvoje", stih je izvezen na platnu koje je nekoć krasilo zidove domova po cijeloj zemlji i nosilo poruku svima koji bi ušli da se vrijednost žene ogleda u njezinoj brizi za kuću i obitelj. Stotinu godina poslije potreba za dijeljenjem misli, savjeta i humorističnih opaski i dalje je prisutna, samo se medij promijenio. Više ne vezu koncem, nego tipkaju na virtualne zidove i sadrže poruke poput "Kad me pita što znam napraviti u kuhinji… Požar, dragi". Od zidnjaka do statusa, od igle do hashtaga, promijenila se, dakle, samo forma, a sadržaj i dalje svjedoči o vrijednostima koje živimo i želimo podijeliti s drugima.

Upravo tu vezu istražuje nova izložba Etnografskog muzeja, nazvana "Sa zida na zid, od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti", koja se otvara večeras u 19 sati, a publika će je moći istražiti tijekom iduća tri mjeseca. Osim što obuhvaća kolekciju zidnjaka iz fundusa Etnografskog muzeja, svoje viđenje poruka na njima tragom feminističke interpretacije dat će doajenka hrvatske performativne umjetnosti Vlasta Delimar, a poseban dio čini i suradnja s Akademijom likovnih umjetnosti.

Studenti pod mentorstvom profesora Josipa Zankija, naime, reinterpretirali su tradicionalne zidnjake instalacijama, animacijama i vezenim radovima. Tako je, primjerice, Luka Kraljević izvezao zidnu krpu s natpisom "Nit sam zborila nit mi večera zagorila, nit je dragi na sliki jer sam je ja vezla".

– Ovo je izložba zidnjaka, ali također pokušava govoriti o tome kako nas (ne) mijenjaju društvene mreže i mediji. Cilj je zapravo uputiti na kritičko promišljanje tog složenog procesa primanja i odašiljanja poruka – objašnjava autorica Gordana Viljetić.

Postav u muzeju podijeljen je u sedam tematskih cjelina, napominje, a svaka je kategorija interpretirana suvremenom inačicom. – Forma zidnjaka je tekst i slika, baš kao i memeova koje dijelimo na društvenim mrežama. Stoga možemo reći da su oni digitalni zidnjaci – kaže Gordana Viljetić.

"Obišo sam svijeta dosta, al kod tebe mi srce osta" poruka je na jednom od platna iz vodeće tematske kategorije posoblja Etnografskog muzeja i omiljene teme zidnjaka uopće, romantične ljubavi. A ona je, naglašava autorica izložbe, već desetak godina i noseći hashtag. – Temu promatramo kroz dvije pojave, a to su "online dating" i veze na daljinu. Prva je sasvim nova, a veze na daljinu postoje oduvijek – napominje.

Druga cjelina fokusira se pak na položaj žene. Dok su tradicionalni zidnjaci veličali vrijednu domaćicu, nova interpretacija stavlja naglasak na feminističke poruke i borbu protiv nasilja. Pa se umjesto recepata i savjeta za sretniji brak sa suvremenih zidnjaka iščitavaju poruke poput "Ne varaj sebe, ne skrivaj rane, prikupi hrabrosti za bolje dane" ili "Kuharice, glasno zbori, ne daj na se, progovori".

Bioetičke teme s izvezenih krpa digitalne parnjake pronalaze pak u "lifestyle" sadržajima, kaže Gordana Viljetić, dodajući kako se to veliko područje jako dobro preklapa s temama zidnjaka koji promoviraju ljepotu života i potrebu opstanka bez obzira na životne teškoće.

Iscrpno područje je i prehrana. – Zidnjaci su nastali iz potrebe da se zaštiti zid od mrlja nastalih kuhanjem, a danas hrana dominira društvenim mrežama, do te mjere da smo cijelu platformu preimenovali u "foodstagram" – govori autorica izložbe. Osim toga, može se vidjeti i kolekcija s vjerskim porukama, kao i zidnjaci koji se bave osobnom higijenom i zdravljem, što je na društvenim mrežama svedeno pod pojam wellnessa. Posljednja tematska cjelina u fokusu ima domovinu i zavičaj. – Danas smo povezaniji no ikada prije, smatramo se građanima svijeta, ali na društvenim mrežama dolazi do izražaja emocija koju imamo kao dio zajednice, kao i grupni identiteti – kaže Gordana Viljetić.