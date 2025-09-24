Naši Portali
PROGRAM JE BESPLATAN

'Dan koji se pamti': Projekt Centra kulture Ribnjak donosi umjetnost u domove onih koji ne mogu izaći

24.09.2025.
u 10:15

Projekt pokazuje koliko umjetnost može utjecati na kvalitetu života: umanjiti osjećaj osamljenosti, pružiti utjehu, podsjetiti na radost i olakšati svakodnevicu.

Centar kulture Ribnjak pokrenuo je poseban projekt "Dan koji se pamti", namijenjen onima kojima je najpotrebniji, teško oboljelima, starijim osobama, djeci na kućnoj njezi i svima kojima je potrebna dugotrajna skrb. Kroz male glazbene i kazališne izvedbe koje stanu u sobu ili dnevni boravak, umjetnici donose trenutke topline, blizine i ljudskosti onima koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u kulturnom životu.

Projekt pokazuje koliko umjetnost može utjecati na kvalitetu života: umanjiti osjećaj osamljenosti, pružiti utjehu, podsjetiti na radost i olakšati svakodnevicu. Istovremeno, on pruža snagu i podršku njegovateljima i članovima obitelji. – Glazba je najizravniji način da se uspostavi veza s nekim emocionalno i duhovno. Kada pjevam za starije osobe, sjetim se svoje majke i osjećam da pjesmom vraćam nježnost i toplinu koju sam primio – kaže glazbenik Ricardo Luque. O snazi glazbe svjedoči i njegov kolega Matija Antolić.

 – Pjevao sam u domu za ljude s demencijom i čim su čuli pjesme iz mladosti, počeli su pjevati sa mnom. Glazba se ne upisuje samo u pamćenje, nego u dušu, gdje je ništa ne može izbrisati – govori.

Iza projekta stoji duboka potreba da se u svakodnevicu osoba zatvorenih unutar četiri zida unese ono što često izostaje – ljepota. –Lijekovi pomažu tijelu, ali umjetnost vraća čovjeku ono što je bio i prije bolesti, dostojanstvo, nježnost i pravo na radost –ističe Pavlica Bajsić iz Centra kulture Ribnjak.

U projektu sudjeluju brojni vrhunski umjetnici, od glazbenika poput Ivane StarčevićIve ViskovićJelene RadanTene NovakMaje Jakoliš i Matije Antolića, do kreativnih timova koji djeci donose kazalište, lutkarske improvizacije i priče. Svaka izvedba, iako mala po formatu, velika je po učinku – jer unosi svjetlost u dan onih koji najviše trebaju osmijeh i osjećaj pripadnosti.

"Dan koji se pamti" provodi Centar kulture Ribnjak u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom te Domom zdravlja Zagreb – Istok. Program je u potpunosti besplatan, a prijave za kućne izvedbe i dalje su otvorene na broj 091 602 6179.
