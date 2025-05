Nova izložba Denisa Kraškovića stiže pod Most Slobode: 'Svaki je most stiliziran, konceptualno promišljen i vizualno izbalansiran'

"Sto mostova ispod Mosta Slobode" naziv je izložbe Denisa Kraškovića koja se sutra u 17 sati otvara, kako i sam naziv govori, ispod Mosta Slobode, u ulici Damira Tomljenovića bb, na južnoj strani prema Bundeku. Novi je to list, poručuju, koji privremenim prelaskom preko save okreću zagrebačka Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) te Izložbeni salon Izidor Kršnjavi (ISO), a otvorenje će svojim nastupima uveličati i jazz gitarist Joe Pandur i vokal Nikola Marjanović.

– Projekt „Sto mostova“ obuhvaća 100 crteža u boji izrađenih na računalu izloženih na 34 panoa. Radovi su varijacija na temu mosta. Most kao simbol komunikacije i povezanosti među ljudima obrađujem na različite načine, koristeći svoju estetiku i kombinirajući svoj crtež sa digitalnim alatima. Svaki je most stiliziran, konceptualno promišljen i vizualno izbalansiran. Cilj svakog mosta je angažirati određenu temu kroz ilustrativno-skulpturalni prikaz mosta. Svaki objekt je teoretski izvediv, no zajednička im je odlika imaginarnost, duhovitost, tolerantnost, različitost i uravnoteženost. Kroz projekt sa mostovima želim ispričati priču o ljudima i premda je velik broj mostova od povijesnog značaja, kroz njih pokušavam govoriti o današnjici i budućnosti kroz kreativan i ponekad nadrealan način – ističe Krašković. Izložba ostaje otvorena do 13. lipnja.