'Prozirno' – Nova izložba mladih umjetnika istražuje granice vidljivog u Galeriji CEKAO

U Galeriji CEKAO, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, sutra u 19 sati otvara se izložba “Prozirno” grupe mladih umjetnika i umjetnica okupljenih oko inicijative Stari kvadrat. Jedanaest autora i autorica udruženim snagama slažu zajedničku priču, na zidovima galerije i na stranicama fanzina koji prati izložbu. Nove generacije odaju počast starom poznatom formatu: kvadratu.

“Kao temu prvog broja članovi zajednički odabiru pojam prozirno. (...) U vremenu koje podrazumijeva vidljivost kao dokaz postojanja, prozirnost se javlja kao složen vizualni, emocionalni i politički fenomen. Ona ne predstavlja nužno odsustvo, već stanje između – materijalno, ali krhko; prisutno, ali izmičuće. U ovoj grupnoj izložbi prozirno se istražuje ne samo kao estetska i optička kvaliteta, već i kao koncept koji otvara pitanja identiteta, intime, nadzora, osjećaja i percepcije. Svaki od autora pristupa temi iz vlastitog rakursa i medija, no zajedničko im je propitivanje rubova – fizičkih, psiholoških, društvenih. Neki ih brišu, neki ih ističu” napisla je Tena Bakšaj u predgovoru.

Izlažu: Nikola Marinčić, Matija Meštrić, Zdenko Mikša, Jakov Pašalić, Mihaela Rašica, Monika Sinković, Tara Stanić, Antonela Šurbek, Vid Vukelić, Dominik Zdenković. Radovi izvedeni u različitim medijima i dimenzijama predstavljeni su i u pratećem fanzinu u monokromatski reduciranoj i grafički oblikovanoj formi. Grafičko i umjetničko oblikovanje fanzina potpisuje Petra Divković.

Projekt Stari kvadrat nastao je prije nešto više od godinu dana kao neformalna inicijativa mladih umjetnika nakon završetka Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Ideja se rodila spontano, kao rezultat potrebe za daljnjom suradnjom, uzajamnom podrškom i predstavljanjem vlastitog autorskog rada. Ime inicijative inspirirano je Pitagorinom školom, koja je kvadrat smatrala savršenim oblikom. Tijekom dvadesetog stoljeća kvadrat se često koristi kao standardna forma u mediju stripa, a ujedno predstavlja i referencu na Novi kvadrat – skupinu crtača stripova koji su između 1976. i 1979. djelovali okupljeni oko zagrebačkog tjednika Polet. Pedeset godina kasnije, kvadrat je ostario – vizualnim medijima danas dominiraju veliki izduženi ekrani i filmska platna – no ova inicijativa pronalazi način kako mu udahnuti novi život. Forma fanzina odabrana je kao najpristupačniji oblik samoizdavaštva, koji ujedno doživljava i globalni povratak. Izložba ostaje otvorena do 6. lipnja, radnim danom od 8 h do 22 h, subotom od 8 h do 15 h, ulaz slobodan. Rad Galerije CEKAO financijski podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Zagreb.