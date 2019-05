Norijada u Zagrebu: Maturanti skočili u Manduševac

Okupit će se u 11 na Trgu bana Josipa Jelačića, a onda će šest tisuća maturanata iz 93 zagrebačke srednje škole točno u podne krenuti put Bundeka. Već tradicionalno, predvodit će ih gradski čelnici, kamion s glazbom, ali i, zlu ne trebalo, hitne službe.

Program će, međutim, početi već u centru grada, gdje će maturante zabavljati DJ Turk & Jocker uz pratnju Jakše Jordesa, Marka Petra Oreškovića i Lea Milea, a onda ih, po dolasku na jezeru, čekaju dodatna glazbena iznenađenja.

U nastavku pratite tijek događaja:

11:08 - Ni ova Norijada nije prošla bez kupanja

Foto: Hana Ivković

11:00 - Ekipa iz Veterinarske škole također je odlično raspoložena, na majici im piše da su 'raski' izmuzli živce, ali žao im je što nije sad s njima Foto: Hana Ivković

10.43 - Djevojke iz Obrtničke škole za osobne usluge (maserke) sretne su što je škola gotova. Škola je, kaže Agata Barac, bila muka i znoj, ali je bilo odlično, falit će im ekipa iz razreda i razrednica.

- Idemo raditi da zaradimo za sebe, ali sad se zabavljamo - kaže.

Foto: Hana Ivković

10.39 - Kozmetičarke će piti i zabavljat se do kraja, ne razmišljaju o budućnosti i sretne su što je sve gotovo:

Foto: Hana Ivković

10.25 - Učenici 3. gimnazije i Prometne škole također su odlično raspoloženi, a na majici im piše "Mi šoferi prave smo barabe, koja ne da neka ide pješke". Kažu da će feštati do kraja tjedna, odmora nema, zabava do kraja.

10.05 - Učenici 4b Upravne škole dobro raspoloženi pjevaju megahit "Svijet voli pobjednike".

Foto: Hana Ivković

8.30 – Voditelj programa na Bundeku bit će animator Marko Petar Orešković, a za maturante je organiziran bogat glazbeni sadržaj u kojemu sudjeluju Turk The DJ, Phillip J & Monks, Domagoj Ivanković (Sax), Kings band live, DJ Vilim Haramina, DJ Go Cut te kao specijalno iznenađenje Indira Forza – priopćili su iz Grada.

Najavili su i da će, kako bi Dan zagrebačkih maturanata prošao bez problema, cijelo vrijeme održavanja programa na Bundeku dežurati zdravstvena ekipa, vatrogasci, spasioci i redarska služba, a nakon što u 21 sat završi tamošnji program, ZET će osigurati pojačane linije javnog prijevoza da svi što prije dođu kućama.

A dok se maturanti budu zabavljali, Zagrepčani koji voze morat će biti strpljivi. Trasa kojom će se kretati povorka na putu do jezera bit će privremeno zatvorena.

– Od 12 do 13 sati zatvara se promet na relaciji Trg bana Josipa Jelačića – Praška – Trg Nikole Šubića Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva – Miramarska – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice (Most slobode) – Damira Tomljanovića Gavrana – Bundek – objasnili su iz gradske uprave. Maturante, kojih će na kraju na Bundeku biti oko osam tisuća jer će mnogi doći do jezera i u vlastitom aranžmanu, zamolili su za dostojanstveno ponašanje.

Istaknuli su u Gradu također kako su maturanti norijade posljednjih osam godina “odradili” gotovo besprijekorno pa se nadaju da će i ova biti upravo takva, bez većih incidenata.

Policija objavila obilazne pravce

Okupljanje oko 5.000 maturanata počinje na Trgu bana Josipa Jelačića već od 10 sati, a povorka kreće od 12 sati ulicama Grada prema parku Bundek.

Kretanje velike povorke pješaka gradskim ulicama je predviđeno od 12 do 13 sati sljedećom trasom:

Trg bana Josipa Jelačića – Praška – Zrinjevac – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva – Miramarska – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Most slobode – Ulica Damira Tomljanovića Gavrana – ulazak u park Bundek.

Prije i za vrijeme prolaska kolone pješaka, promet će navedenim ulicama biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan.

Tramvajski promet će od oko 11.30 sati do oko 12.30 sati biti obustavljen preko Trga bana Josipa Jelačića i odvijat će se obilazno prema organizaciji ZET-a.

Autobusni promet s terminala Pothodnik će, od oko 12 sati do oko 13 sati s redovnih linija, biti preusmjeren na Ulicu grada Vukovara i Aveniju Marina Držića i dalje redovnom trasom.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su:

Slavonska avenija – Zagrebačka avenija

Avenija Dubrovnik

Zagrebačka obilaznica

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu sjever - jug su:

Most mladosti – Avenija Marina Držića - Šubićeva ulica

Jadranski most – Savska cesta.

Jadranski most – Selska cesta.

Građanima, putnicima i vozačima preporučujemo da u vrijeme održavanja manifestacije izbjegavaju odlazak prema centru Zagreba, te da izbjegavaju navedene prometnice kojima će se kretati velika kolona pješaka, objavila je policija.