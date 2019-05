Bez alkohola i brašna, kraj škole slave plesom!

DJ Sasha Barthezz u Samoboru, DJ Pucko u Velikoj Gorici, plesanje sada već neizostavne quadrille u Varaždinu, Vukovaru i u Osijeku, nastup grupe Jeans, DJ Petra i DJ Mata u Virovitici – da, gotovo sve je spremno za ovogodišnju norijadu.

U Varaždinu se već slavi

Tradicionalni oproštaj od srednje škole za maturante u cijeloj Hrvatskoj rezervirana je za sutra, a slavlje maturanata diljem gradskih trgova i parkova počet će već od ranih jutarnjih sati.

Posljednji dan škole u Zagrebu će tako proslaviti više od deset tisuća srednjoškolaca tradicionalnim okupljanjem na Trgu bana Josipa Jelačića koje će početi u 10 sati, a već u podne maturanti će se u povorci, kao i prethodnih godina, uputiti na Bundek gdje ih očekuje proslava i nastupi brojnih DJ-eva.

Pravila za maturante su jasna – na Bundek je zabranjeno unošenje alkoholnih pića i staklene ambalaže, a profesori diljem srednjih škola već su učenike upozorili – bacanje brašna i jaja neprimjereno je, narušavanje reda i mira nepotrebno je, a izazivanje bilo kakvog oblika nasilja za proslave posljednjeg dana srednjoškolskog obrazovanja put je prema problemima koje će u budućnosti osjećati – samo i jedino maturanti.

U brojnim gradovima, poput Varaždina, koji u cijeloj županiji broji i dvije tisuće maturanata, već se slavi. Naime, Varaždinci kraj škole slave od jučer kada su uz mimohod do Županijske palače birali najbolju maturantsku odoru, dok će danas uz sportski dan i DJ-a nastaviti sa slavljem do velikog sutrašnjeg finala u Parku mladih.

I zagorski maturanti slavit će tri dana, njihova proslava počet će u srijedu i završiti u petak 24. svibnja u Zaboku, a maturanti će slaviti uz pop, r’n’b i rock-klasike.

Drukčiju proslavu norijade imat će makarski maturanti koji su se uz pomoć folklornog društva pripremali za điger i tempet – makarske starogradske plesove koje su uvježbavali nekoliko mjeseci.

Bjelovarski srednjoškolci s norijadom će početi ispred Srednjoškolskog centra, a nakon toga će se u povorci prošetati bjelovarskim Korzom i ulicama do igrališta Sokolane gdje će tradicionalno proslaviti kraj srednjoškolskog obrazovanja.

No bez obzira u kojem gradu i uz kojeg DJ-a učenici slavili kraj školovanja, svima je zajedničko to da od sutrašnje norijade imaju još samo tjedan dana do službenog početka državne mature – ključnog ispita kojim završavaju srednjoškolsko obrazovanje i upisuju željene fakultete.

Ispit iz hrvatskog 17. lipnja

Ovogodišnji ispiti mature počinju 3. i 4. lipnja kada su na redu ispiti jezika nacionalnih manjina, a do kraja toga tjedna u kalendaru državne mature polagat će se izborni predmeti. Tako će oni maturanti koji su prijavili kemiju i filozofiju kao izborne predmete na ispit izaći 5. lipnja, dok je dan kasnije na rasporedu ispit iz njemačkog jezika (viša i osnovna razina) kao i ispit povijesti.

U petak 7. lipnja na rasporedu polaganja ispita državne mature dva su izborna predmeta koja nekoliko posljednjih godina ulaze u listu najbiranijih izbornih predmeta – fizika u 9, i politika i gospodarstvo u 14 sati. Tek trećeg tjedna polaganja državne mature maturante očekuju obvezni predmeti – 17. lipnja svi pišu test iz hrvatskog jezika neovisno o tome jesu li birali višu ili osnovnu razinu predmeta, a 18. lipnja na rasporedu je i esejski dio hrvatskog jezika.

Podsjetimo, još ovogodišnji maturanti bit će oni koji će na ispitu iz hrvatskog jezika morati zadovoljiti pragove na oba dijela ispita ako planiraju položiti spomenuti predmet.

