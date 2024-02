Nesnosne gužve u Zagrebu zbog radova na Jadranskom mostu: 'Stojimo već sat vremena'

Na dionici na kojoj su velike gužve tijekom jutra uobičajene sada su postale nesnosne, a tako će biti još tjedan dana. Naime, zbog radova na sjevernom dijelu Jadranskog mosta i pripreme privremene prometne regulacije zatvoren je lijevi trak u smjeru Novog Zagreba. Uzrokovalo je to i jučer, ali i ovoga jutra ogromne kolone vozila. U zastoju je Selska cesta, a najgore je, čini se, prošla Horvaćanska u smjeru istoka jer je kolona prema Google mapsu sve do Prečkog. "Stojimo već sat vremena. Užas", požalila se čitateljica 24sata.

Na novi režim vozači će se morati naviknuti i nakon 14. veljače kada se promet prebacuje na jednu stranu mosta gdje će biti suženi prometni trakovi u oba smjera, a sve će potrajati do kraja godine. Nažalost, alternativa u vidu javnog prijevoza je slaba i nedostatna jer preko mosta već godinama ne vozi tramvaj, a linije 607 i 109 i druge linije sa Savskog mosta bilježe kašnjenja jer upadaju u istu kolonu kao i automobili. Podsjetimo, radove su jučer najavili iz Grada: Zbog radova uklapanja privremene prometnice, na silazno/uzlaznom dijelu Jadranskog mosta do 14. veljače od 8 do 14 sati bit će zauzet dio kolnika, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu, javljaju u Gradu.

VEZANI ČLANCI:

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Iz Grada mole Zagrepčane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da je se pridržavaju kako bi se izbjegli štetni događaji, a sve sudionike u prometu mole za razumijevanje.

FOTOGALERIJA Gužve zbog radova na Jadranskom mostu