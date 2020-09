Nemojte zapeti u prometu: Evo gdje su sve radovi na cestama

Još uvijek se po cijelom Zagrebu izvode radovi, bilo na vodovodnom ili kanalizacijskom priključku, bilo zbog proširenja ceste ili asfaltiranja, a ovim putem donosimo popis najvažnijih radova.

Prema privremenoj regulaciji prometuje se od sutra:

-Ulicom Kameniti stol, kod k.br. 26, od sutra u 8 sati do 22. rujna u 15 sati.

- Šimunčevečkom cestom kod k.br. 2, zbog radova na vodoopskrbnom priključku, od sutra do 22. rujna, u vremenu od 8 do 15 sati.

- Blaguškom cestom kod k.br. 1, zbog radova na vodoopskrbnom priključku, od sutra do 22. rujna,u vremenu od 8 do 15 sati.

- Trg Josipa Jurja Strossmayera, zbog sanacije posljedica potresa zatvoren je za promet od sutra do 25. rujna, u vremenu od 7 do 18 sati.

- Strmečka cesta, na dijelu od Ulice Jantoleki do Ulice Celići, zbog radova na odvodnoj infrastrukturi , od sutra u 8.30 do 21. listopada u 20 sati.



- Ulica Nikole Pavića, od k.br. 12 do Ulice Kotarnica, zbog radova na komunalnoj infrastrukturi, od sutra do 21. listopada.

Do kraja idućeg tjedna:

- Ulica kralja Tomislava kod k.br. 18, zbog uređenja parkirališta do 22. rujna.



- Novačka ulica, od k.br. 248 do 286, zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi, do 24. rujna između 8 i 17 sati.



- Gračanska cesta, na dijelu od k.br. 14e do Ulice Gračec zbog radova na komunalnoj infrastrukturi, do 25. rujna, u vremenu od 8 do 15 sati.



- Ilica, u zoni raskrižja sa ulicom Črnomerec, te na dijelu od ulice Črnomerec do ulaza u okretište Črnomerec, do 28. rujna u 6 sati.



- Ulicom Vlahe Stulića, na dijelu k.br. od 2 do 20, zbog uređenja nogostupa, do 28. rujna.

- Sljemenska cesta na dijelu od objekta „Stara Lugarnica“ do skretanja prema objektu „Tomislavov dom“ zatvorena je do 23. rujna, radnim danom od 9 do 17 sati. Također, radovi na dionici prema Krapinsko - zagorskoj županiji nastavljaju se uz odvijanje prometa.

- Ulica Ivana Oršanića zatvorena je za promet do 28. rujna.