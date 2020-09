Autobus za Sljeme radnim danima neće voziti, normalizacjia prometa u srijedu

Od danas pa do srijede, 23. rujna, samo radnim danima u vremenu od 9 do 17 sati, autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme)

neće prometovati zbog sanacije Sljemenske ceste na dijelu od Šumarskih Jaslica do Hunjke i od Šumarskih Jaslica do Tomislavovog doma, kažu u ZETu-. Zbog sanacije cesta će biti zatvorena za sav promet, pa autobus neće prolaziti.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova, kažu u Gradu Zagrebu, bit će preko Stubice: Sljemenska cesta – Sljeme – Pila – Stubičke Toplice – Donja Stubica – Gornja Stubica – Sv. Matej – I. Mažuranića – Kralji – Otta Habeka – Glavna – Zlatarska – Vugrovečka – Kašinska – Bistrička – Zagrebačka – Ulica Dubrava – Dankovečka – Sunekova – Miroševečka – Vida Ročića – Markuševečka – Bliznec – Sljemenska.

Još danas, podsjećamo, autobusna linija 204 (Kvaternikov trg - Horvatovac - Voćarska - Kvaternikov trg) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom zbog zatvaranja dijela Voćarske ulice, od Ulice Stjepana Babonića do rotora: Kvaternikov trg - redovnom trasom do rotora – (ravno) Ulica Srebrnjak – (lijevo) Bijenička cesta – (rotor 2. izlaz desno) Voćarska ulica – (desno) Ulica Stjepana Babonića - (desno) Petrova ulica – i u nastavku uobičajenom trasom.