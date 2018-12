Nemamo direktnu ZET-ovu vezu s ostatkom grada, autobusna stanica nam je u drugom kvartu

Od nedjelje stanovnici Savskog gaja više nemaju direktnu autobusnu vezu s ostatkom grada, a umjesto tri autobusne stanice sad imaju samo jednu. Prije početka radova na rotoru, naime, na samom početku Avenije Dubrovnik nalazila se autobusna stanica na kojoj su stajale sve linije koje voze u smjeru centra grada. Ta stanica od nedjelje više nije u funkciji, a nova je postavljena 250 metara istočnije, na samom ulazu u susjedno Trnsko. Stara stanica bila je jedino stajalište koje je Savski gaj povezivalo sa Avenue Mallom, Glavnim kolodvorom i drugim bitnim gradskim točkama. Odsad, da bi došli do grada, svi koji žive u Savskom gaju na autobus moraju ići u drugi kvart.

Ostala stanica za Arenu

A osim one na Aveniji Dubrovnik, ukinuta je i stanica pokraj Osnovne škole Remetinec. Ostala je samo stanica pokraj ulice Savski gaj put XIII, no autobusne linije koje se tamo zaustavljaju voze samo u smjeru Arena Centra ili pak kvartova koji su udaljeni od centra grada, poput Brezovice.

– Nije to stvar hodanja, jer radi se o samo 250 metara, već je u pitanju princip. Veliki smo kvart, a nemamo svoju stanicu. To nije u redu – ogorčena je Mara Jukić.

No, unatoč prigovorima pojedinaca, većina stanovnika ipak nema većih primjedbi na promjenu lokacije autobusne stanice. Radi se o samo nekoliko minuta hodanja, kažu, i ne vide razloga za dramu i prigovore.

– Nekoliko minuta više hodamo u jednom smjeru. I neka hodamo, to nam je i dobro za zdravlje – kazao je Tadija Čavlović, a s njim se složila i Zdravka Sas koja, iako živi na drugom kraju Prekratove, nema problema s hodanjem do stanice. Sve je to za opće dobro, kaže, a ako je pomicanje stajališta bilo potrebno za radove, onda je to nešto što se mora prihvatiti.

Nisu dovršili posao

– Iskreno, hodala bih i na rukama do autobusa ako će to pomoći da se rotor prije završi – kaže Ana Horvat.

A postoje i oni kojima je premještaj stanice upao kao sjekira u med. To su stanovnici Trokuta kojima je stanica u kvartu.

No neki su prigovorili na to što novo stajalište nije betonirano, a ni nadstrešnica nije premještena sa stare na novu postaju. Tako se mnogi pitaju kako će njihova nova stanica izgledati kad padne snijeg ili kiša, a bilo je i pošalica da bi trebali nositi posebne čizme za blato dok čekaju autobus.

