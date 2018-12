Ovako je brže nego preko rotora. Gužve se u idućim danima očekuju na Slavonskoj

Bolje od očekivanog. Tako bi se ukratko moglo opisati jučerašnje stanje na rotoru, na prvi radni dan nakon njegova zatvaranja. Automobili su u najvećoj špici, kad su Zagrepčani masovno krenuli na posao, gotovo nesmetano prolazili novosagrađenim cestama, a mnogi su komentirali: “pa ovo je bolje nego dok je rotor bio u funkciji”.

Šaljivci su na to i dodali “zaustavite radove, rotor nam niti ne treba”. Gužve su se u jutarnjim satima stvarale na čvorovima Buzin, Kosnica i Jankomir, a veći je promet oko rotora bio tek na cesticama u okolnim naseljima, kojima su automobili vozili kad bi slučajno zalutali vidjevši betonske blokade prije velikog kružnog toka, kao što je bilo u Remetinečkoj cesti, pa su oni kratkotrajnog pamćenja najčešće završili u Savskom gaju. Stanovnici su se najviše žalili na kamione koji su bez razmišljanja vozili cestama unatoč tome što je vozilima višim od 3,5 metara i težim od 5 tona zabranjeno onuda prolaziti.

Čak pet kilometara duže

Komentirao je to i gradski zastupnik Renato Petek iz stranke “Naprijed Hrvatska!”, kritizirajući manjak policijskih patrola koje bi, dodaje, trebale zaustavljati kamione kako se ne bi približavali rotoru iz smjera Lučkog, a potom se morali vraćati unatrag jer tako rade još veći kaos. Problema je više bilo u nedjelju, pa su stanovnici Trnskog zaključili da su se ljudi možda prepali pa su u ponedjeljak ujutro radije krenuli drugim putovima.

– Vidjet ćemo kako će biti sljedećih dana. Dan prije smo se jedva mimoilazili, morali smo se penjati na nogostup da se auti mimoiđu. Što kad se u ulicama nađu dva tvrdoglavca koja se ne žele pomaknuti jer smatraju da bi se onaj drugi trebao pomaknuti. Ne daj, Bože, da nekom zatreba hitna, policija ili vatrogasci – kažu. Bez zastoja i zaustavljanja vozili su ZET-ovi autobusi iz Laništa za Glavni kolodvor. Da ne staju na novo napravljenim autobusnim stanicama kod Trnskog žalili su se, naime, putnici koji se voze javnim prijevozom. Problem je, kaže stanovnica Savskog gaja Nevenka Fabinger, i što su im na više od godinu dana ukinuli stanicu kraj naselja na Aveniji Dubrovnik, pa do prve stanice moraju pješačiti desetak minuta.

– A to je pogotovo teško nama koji hodamo sa štakom. Ljuta sam ko pas. Ispada da Savski gaj nema veze sa Zagrebom. Bolju povezanost imaju oni iz prigradskih naselja nego mi – ljutita je bila Nevenka Fabinger. Stanovnici Kajzerice, pak, ukazali su da bi ulica Mate Parlova, koja se spaja na Aveniju Dubrovnik, mogla otvoriti, a ne da na njezinu ulazu stoji još jedna blokada.

– Zašto bi bilo omogućeno skrenuti pokraj vrtića, u Parlovovu ulicu, i ući u kvart, bolje je ići okolnim putovima – do rotora kraj Plodina u Laništu i nazad na Kajzericu preko Avenije Dubrovnik. To je otprilike pet kilometara više vožnje – žalio se jedan stanovnik Kajzerice. Zatvoren im je i izlaz iz kvarta, odnosno istočni priključak na Jadranski most kod Zrinjevca i križanje Remetinečka cesta – Riječka ulica. Ući se u naselje može preko Cimermanove s juga i Antallove s istoka. Zatvorio se i priključak s Nehruova trga na Aveniju Dubrovnik kod Trnskog te Prekratova ulica prema Aveniji Dubrovnik u Savskom gaju.

Odlučili poći ranije

Automobili koji se penju na Jadranski most mogu dalje privremenim prometnicama lijevo prema Novom Zagrebu ili desno prema Lučkom, a iz smjera Avenije Dubrovnik po istoj se prometnici može natrag na most. Oni koji voze Jadranskom avenijom od Lučkog ili iz Laništa kroz ulicu Ive Robića ili ulicu Vice Vukova prije rotora se preusmjeravaju na sjeverni kolnik avenije te potom Riječkom ulicom dolaze na Jadranski most odakle dalje mogu prema Novom Zagrebu. Otamo mogu do Laništa preko privremene ceste koja vodi usporedno s mostom te se spaja na Riječku te uz nasip do Laništa.

– Gužve jučer nije bilo, očito su ljudi odlučili otići ranije nego inače, ali bojim se da tako neće ostati. Probleme očekujem na Slavonskoj aveniji, ondje bi moglo biti usko grlo – kaže prometni stručnjak Goran Husinec. Radovi u vrijednosti od 300 milijuna kuna koji uključuju rekonstrukciju i proširenje rotora, semafore te dva tunela u smjeru istok-zapad, trebali bi trajati do siječnja 2020. godine, a dotad će privremenim prometnicama voziti i 19 autobusnih linija ZET-a.

