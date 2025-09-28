Naletio na maloljetnika pa pobjegao: Policija od sinoć traži vozača, zna se samo boja auta

Nepoznati vozač naletio je sinoć, oko 22.10 sati, na maloljetnog pješaka u Sesvetama. Kako navodi Policijska uprava zagrebačka, nesreća se dogodila na raskrižju Varaždinske ceste, Trakošćanske ulice i Ulice Varaždinski odvojak.
Nakon naleta osobnog automobila nepoznate marke i registarske oznake na maloljetnog pješaka, vozač se udaljio se s mjesta događaja. Policija navodi kako je vozilo bilo najvjerojatnije sive boje.
"U prometnoj nesreći maloljetnik je teško ozlijeđen. Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192", navodi PU zagrebačka.
