Detalji s uznemirujuće snimke iz Poreča: Pijan puškom zaustavio auto, vozač ga iz straha udario

Porečka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim muškarcem te utvrdila osnovanu sumnju da je počinio kazneno djelo prijetnje. Prema policijskim informacijama, sve se dogodilo 25. rujna oko 21.15 sati u Ulici Rajka Stipe u Poreču. Muškarac je bio pod utjecajem alkohola, a u rukama je nosio pušku za koju je naknadno utvrđeno da je riječ o oružju namijenjenom za airsoft. Takvim je ponašanjem uznemiravao građane koji su se našli u blizini.

U jednom trenutku, s puškom u ruci, stao je ispred automobila pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 21-godišnjak. Tijelom je prepriječio prolazak vozilu u kojem se nalazio i 20-godišnji suvozač. Kako navodi policija, 40-godišnjak je počeo usmjeravati oružje prema mladim vozačima, a oni su se u strahu za vlastite živote odlučili naglo reagirati - vozač je autom udario muškarca te se potom odmah uputio prijaviti događaj policiji.

Policijski službenici ubrzo su stigli na mjesto događaja. Međutim, 40-godišnjak ni tada nije prestao s protupravnim ponašanjem. Zbog toga je uhićen i priveden u policijsku postaju uz uporabu sredstava prisile. Od osumnjičenog je oduzeto oružje D kategorije, a protiv njega se pokreće i prekršajni postupak temeljem Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Istodobno, zbog kaznenog djela prijetnje, muškarac je 26. rujna u večernjim satima, uz kaznenu prijavu, sproveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.