Vozač prošao kroz crveno pa pobjegao s mjesta nesreće

U subotu, 27. rujna 2025. godine, oko 9 sati, u mjestu Filipovac dogodila se prometna nesreća na raskrižju ulica Lipička i Tabor.

Prema policijskom izvješću, 65-godišnji vozač osobnog automobila nije se zaustavio na crveno svjetlo, zbog čega je prednjim lijevim dijelom vozila udario u bočnu stranu automobila kojim je upravljala 46-godišnja vozačica.

Nakon sudara, muškarac je napustio mjesto nesreće ne ostavivši svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao. Protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, naveli su iz PU požeško-slavonske u priopćenju.