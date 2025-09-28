Vozač prošao kroz crveno pa pobjegao s mjesta nesreće

U subotu, 27. rujna 2025. godine, oko 9 sati, u mjestu Filipovac dogodila se prometna nesreća na raskrižju ulica Lipička i Tabor.
Prema policijskom izvješću, 65-godišnji vozač osobnog automobila nije se zaustavio na crveno svjetlo, zbog čega je prednjim lijevim dijelom vozila udario u bočnu stranu automobila kojim je upravljala 46-godišnja vozačica.
Nakon sudara, muškarac je napustio mjesto nesreće ne ostavivši svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao. Protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, naveli su iz PU požeško-slavonske u priopćenju.Sve više razvoda u Hrvatskoj, ali u ova četiri grada brakovi ne pucaju
promjena kroz godine
Barbara Kolar nekad i sad: Kako se naša poznata TV i radijska voditeljica stilski mijenjala kroz godine
NA KRKU
FOTO Zavirite u modernu dvojnu kuću s bazenom samo 700 metara od mora: Pogledajte za koliko se prodaje
EVO KOGA SU SNIMILE KAMERE
FOTO Naša bivša misica nakon razvoda zapalila špicu! A i ova HDZ-ovka privukla je veliku pažnju
Tražit će repete
Osvojite tjednu zalihu snackova za klince, oduševit ćete cijelu obitelj jer su preukusni!
Mit razbijen
Anusič ??