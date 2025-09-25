Naši Portali
PODIZANJE SVIJESTI

Na Zrinjevcu radionice, a na fontanama zlatna vrpca za djecu oboljelu od malignih bolesti

Zagreb: Fontane u Ulici Hrvatske bratske zajednice zasvijetlile u obliku zlatne vrpce
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.09.2025.
u 11:16

Od 17 sati na Zrinjevcu održati niz radionica uz prigodni program u organizaciji udruge Krijesnica - udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, zajedno s udrugama Jak kao Jakov i Ljubav na djelu te Zaklade Nora Šitum, javljaju iz Grada.

Rujan je mjesec podizanja svijesti o malignim bolestima u dječjoj dobi, kada se nizom aktivnosti želi osnažiti glas djece, njihovih roditelja i svih uključenih u proces liječenja, kako bi došao do što većeg broja ljudi. Stoga će se danas od 17 sati na Zrinjevcu održati niz radionica uz prigodni program u organizaciji udruge Krijesnica - udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, zajedno s udrugama Jak kao Jakov i Ljubav na djelu te Zaklade Nora Šitum, javljaju iz Grada. 

Nakon toga slijedi šetnja od Zrinjevca do fontana u Ulici Hrvatske bratske zajednice, na kojima će se od 20 sati projicirati zlatna vrpca kao simbolična podrška svim obiteljima i djeci u borbi s malignim bolestima.
Ključne riječi
fontane Zrinjevac Maligne bolesti Zagreb

