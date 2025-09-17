Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
U PETAK

Na Tržnici Volovčica ljeto se ispraća besplatnim koncertom Ljetnog kina

KNAP
VL
Autor
Večernji.hr
17.09.2025.
u 14:00

Centar KNAP poziva sve građane da dođu, ponesu dobru volju i obuću za ples. U slučaju kiše, koncert će se održati dan kasnije.

Centar KNAP u suradnji s Vijećem Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak u sklopu programa Pešča ChillOUT organizira nezaboravan koncert benda Ljetno kino kojim se ovogodišnje ljeto ispraća u veselom ritmu. Ulaza je slobodan, a koncert će se održati u petak u 20 sati, na Tržnici Volovčica.

Bend Ljetno kino, koji je 2009. pokrenuo Max Juričić u Postiri na Braču, poznat je po zaraznim ritmovima i nastupima na jadranskim otocima, u najboljim gradskim klubovima, na otvorenju filmskog festivala u Cannesu te velikim festivalima poput InMUSIC-a i EXIT-a. Njihovi singlovi "Ruke" i "Za ljubav" osvojili su publiku, a suradnja s legendarnim Vladom Divljanom zabilježena je na studijskom EP-u "4 godišnja doba" i koncertnom albumu "Live@Tvornica kulture". Centar KNAP poziva sve građane da dođu, ponesu dobru volju i obuću za ples. U slučaju kiše, koncert će se održati dan kasnije.
Ključne riječi
Zagreb Volovčica ljetno kino KNAP

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

7
UHIĆEN OPASNI 25-GODIŠNJAK

Hodao s bombom po Zagrebu, pucao po stanovima i potezao pištolj na policiju, kod kuće mu pronašli cijeli arsenal

Tijekom pretraživanja kuće u kojoj neprijavljeno stanuje osumnjičeni 25-godišnjak na području Medveščaka pronašli su pištolj marke Crvena zastava, pištolj marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika te veću količinu raznog streljiva i tri pancirke.

Učitaj još