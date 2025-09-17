Na Tržnici Volovčica ljeto se ispraća besplatnim koncertom Ljetnog kina

Centar KNAP u suradnji s Vijećem Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak u sklopu programa Pešča ChillOUT organizira nezaboravan koncert benda Ljetno kino kojim se ovogodišnje ljeto ispraća u veselom ritmu. Ulaza je slobodan, a koncert će se održati u petak u 20 sati, na Tržnici Volovčica.

Bend Ljetno kino, koji je 2009. pokrenuo Max Juričić u Postiri na Braču, poznat je po zaraznim ritmovima i nastupima na jadranskim otocima, u najboljim gradskim klubovima, na otvorenju filmskog festivala u Cannesu te velikim festivalima poput InMUSIC-a i EXIT-a. Njihovi singlovi "Ruke" i "Za ljubav" osvojili su publiku, a suradnja s legendarnim Vladom Divljanom zabilježena je na studijskom EP-u "4 godišnja doba" i koncertnom albumu "Live@Tvornica kulture". Centar KNAP poziva sve građane da dođu, ponesu dobru volju i obuću za ples. U slučaju kiše, koncert će se održati dan kasnije.