OD 10. DO 16. STUDENOG

Zagreb Film Festival s partnerskim festivalima donosi selekciju novih intrigantnih europskih filmova

Foto: ZFF
VL
Autor
Večernji.hr
17.09.2025.
u 12:00

Među pet odabranih ostvarenja je i "Za Adamovo dobro", vješto režirana bolnička drama o mladoj majci čiji je sin hospitaliziran radi pothranjenosti.

Na predstojećem 23. Zagreb Film Festivalu (ZFF), koji će se održati od 10. do 16. studenoga, publika će ponovno imati priliku svojim glasovima pridonijeti odluci o dobitniku nagrade u programu osmišljenom u okviru Mreže festivala Jadranske regije. Pokrenuta 2020. godine na inicijativu Sarajevo Film Festivala (SFF) i s misijom jačanja regionalne suradnje u promicanju zajedničkih filmskih vrijednosti, ova platforma okuplja šest ključnih filmskih festivala s područja jugoistočne Europe. 

Uz ZFF i SFF, Mrežu čine Festival autorskog filma (Beograd), Ljubljanski filmski festival, Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora) te odnedavno Međunarodni filmski festival Braća Manaki (Sjeverna Makedonija). Pet europskih filmskih naslova u konkurenciji za nagradu Adriatic Audience Award, koja će pripasti onome s najvećim brojem glasova publike, bit će i predmeti analize na ZFF-ovoj radionici filmske kritike namijenjene filmofilima starijima od 54 godine. Informacije o radionici dostupne su na poveznici.

Među pet odabranih ostvarenja je i "Za Adamovo dobro", vješto režirana bolnička drama o mladoj majci čiji je sin hospitaliziran radi pothranjenosti. Zbog dinamičnog opservacijskog pristupa priči o represivnosti javnih institucija, afirmiranoj već u njezinom u Cannesu nagrađenom prvijencu "Playground" belgijska redateljica Laura Wandel prozvana je nasljednicom braće Dardenne. 

Socijalnim realizmom prožeta je i irska drama "Christy" Brendana Cantyja, aktualni pobjednički film programa Generation 14plus na Berlinaleu. Dirljivo ostvarenje o dvojici braće koji, godinama nakon što ih je razdvojio sustav socijalne skrbi, nastoje pronaći zajednički jezik ne preza od humora ni od irskog hip-hopa, tvoreći energičan portret adolescencije na marginama društva. 

Istinitim, zastrašujuće mučnim zločinom, koji je 1990-ih razotkrio trulu strukturu belgijskog policijskog sustava, inspiriran je krimi triler "Maldoror" čiju režiju potpisuje Fabrice du Welz. U središtu radnje je mladi policajac Paul, dodijeljen tajnoj jedinici koja prati opasne seksualne predatore. No kada njihova operacija propadne, Paul će pokušati pravdu uzeti u svoje ruke. 

Razdobljem pod Željeznom zavjesom bavi se pak Alexandra Makarová u filmu "Perla", slojevitoj obiteljsko-političkoj drami, ujedno psihološkom portretu titularne protagonistice, razapete između prošlosti i sadašnjosti, majčinstva i profesionalnih ambicija, represivne klime u Čehoslovačkoj početkom 1980-ih i naizgled prostrane slobode Beča. 

Temu osobnih, unutarnjih nemira dijeli i "Renovacija", cjelovečernji debi litavske redateljice Gabrielė Urbonaitė. Smještajući radnju u suvremeni Vilnius, gdje se djevojka na pragu 30-ih useljava s partnerom u novi stan, ova šarmantna studija karaktera istodobno se dotiče tereta nerealnih društvenih očekivanja, koja se nadvijaju nad generacijom milenijalaca, i trenutačne socio-političke situacije na istoku Europe.

U okviru programske linije Ecoscope, Mreža festivala Jadranske regije, u suradnji s Green Visions Film Festivalom iz Potsdama, donosi projekciju dokumentarca koji fascinantnom, antologijskom opusu virtuoza animacije, Hayaoa Miyazakija, pristupa iz rakursa ekologije. "Miyazaki: Dobri duh prirode" Léa Faviera otkriva kako se u omiljenim likovima poput Totora, Chihiro i princeze Mononoke zrcali duboka ekološka svijest slavnog Oscarom ovjenčanog japanskog autora. 

Ovom projekcijom, kao i nizom konkretnih akcija, ZFF nastavlja provoditi svoju višegodišnju ekološku misiju kako bi pridonio smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, pa će tako uz podršku partnerskih tvrtki Carwiz i FED te bio&bio trgovina i restorana Zrno raditi na smanjenju vlastitog ugljičnog otiska i promoviranju održivog razvoja. Integrirajući strategije održivosti u različite procese organizacije i održavanja festivala, ZFF nastoji na odgovorno ekološko djelovanje poticati kako festivalski tim, goste i suradnike, tako i posjetitelje.
Ključne riječi
Zagreb filmovi zff

