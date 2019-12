ANKETA Koja vam je adventska lokacija u Zagrebu najbolja

Kada hladnoća uzme maha, tijelo se, kažu, najbolje zagrije vrućim napitkom. Iako bi prva asocijacija na to, s obzirom na blagdansku euforiju u zraku, bila kuhano vino, na “BAŠ NAŠEM! Adventu u Klovićevim dvorima” hit je čaj, i to od konoplje. Jedna od najpopularnijih lokacija cijele zagrebačke manifestacije može se pohvaliti bogatom gastroponudom, ali i zabavom uz koncerte na platou Gradec.

U petak, primjerice, ondje nastupaju Gustafi, u subotu TBF, a slijede Scifidelity Orchestra, Vatra, Neno Belan & Fiumens, Letu Štuke... Gore je i svjetlosna instalacija u obliku dara, uz koju nastaju najljepše adventske fotografije s katedralom u pozadini, pri čemu se za selfie ili sliku u špici čeka i dvadesetak minuta, a u atriju Klovićevih dvora postavljeno je i klizalište.

Malo je gorak, ali...

– Ovo nam je najdraža adventska lokacija jer nije velika gužva, a blizu je centru. Slatko je, romantično i baš je pravi božićni ugođaj – kažu Dina Husanović i Svjetlana Perković koje su na Gradec došle uživati nakon naporna radnog dana, a privukli su ih i noviteti na meniju.

Među njima je i delicija “obrazi od pajceka” koju je osmislio kuhar Marjan Tipurić, a sendvič koji se može naći u kućici Fun Bobby stoji 65 kuna.

Sastojci su domaći, a pravi se od kruha s prirodnim kvascem, svinjskim obrazima koji se kuhaju šest sati, kiselim zeljem i jabukama, umakom od senfa i meda te majonezom s curryjem. Tipurić potpisuje i pet vrsta čajeva od konoplje, od kojih je najpopularniji “Hot Toddy cigla”, a stoji 29 kuna.

– Radimo ga s konopljom u prahu, sečuanskim paprom, đumbirom, fermentiranim medom i Brick džinom, po kojemu je i dobio ime. Nekima je malo gorak, ali je hit – objašnjava Tipurić dodajući da su druge varijante s viskijem, mezcalom, tekilom i votkom.

Na “BAŠ NAŠEM! Adventu u Klovićevim...” nude se i uvijek tražene kobasice, a stoje od 23 do 46 kuna, dok je kuhano vino od 16 do 18 kuna. No, pije se i “O’čaj” koji stoji 15 kuna, a osmislio ga je šef Marin Medak, vlasnik Rougemarina.

– Napitak je to od indijskog crnog čaja, klinčića, kondenziranog mlijeka i papra, a tijelo gotovo trenutačno zagrije – ističe Jakov Čorba, voditelj kućice u kojoj je tražen i burger “masni” koji u verziji s janjetinom stoji 62 kune, a sa svinjetinom 52, ali i slastica znana kao čupavac. Inačica je to germknedle koja se radi od batata, a punjena je lješnjakom, čokoladom i kokosom. Dodatno je, pak, “upakirana” u još čokolade koju prave u vlastitoj čokoladarnici u sklopu restorana i posipana je tostiranim kokosom. Desert teži 180 grama pa je idealan za dijeljenje, a stoji 35 kuna.

– I toliko je tražen da, kad nam je gužva, ljudi čekaju na svoje čupavce i po dvadesetak minuta – kaže Čorba.

“BAŠ NAŠ! Advent...” popularan je zbog dobre atmosfere, čuje se glazba, ali se može i razgovarati, za stolovima ispred kućica izmjenjuju se društva, a pohode ga najčešće mladi nakon posla i roditelji s djecom. No, ima i drugih točaka zagrebačke blagdanske manifestacije na koje mnogi najradije idu zbog gastroponude, sjajnog ozračja, zabave, sadržaja za klince..., a za omiljene možete od danas glasovati na Večernjakovu portalu na kojemu biramo najbolju adventsku lokaciju.

