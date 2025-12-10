Policija objavila detalje nesreće u kojoj je tramvaj udario pješakinju

Zagrebačka policija objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće na Aveniji Marina Držića, u kojoj je teško ozlijeđena 48-godišnja pješakinja nakon što ju je udario tramvaj. Nesreća se dogodila oko 9.30 sati na prometnoj Aveniji Marina Držića, preko puta Autobusnog kolodvora.

Prema policijskom izvješću, do sudara je došlo jer je pješakinja prelazila zebru u trenutku kada joj je bilo upaljeno crveno svjetlo. Na nju je u tom trenutku naletio tramvaj kojim je upravljao 59-godišnji vozač, a vozio je Avenijom Marina Držića u smjeru juga te je u raskrižje ušao kada je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno zeleno svjetlo, odnosno kada je imao pravo prolaska.

U prometnoj nesreći 48-godišnja pješakinja je teško ozlijeđena, a hitna pomoć prevezla ju je u Klinički bolnički centar Zagreb gdje joj je pružena liječnička pomoć. Zbog očevida i sanacije, tramvajski promet u smjeru juga bio je obustavljen od 9.30 do 10.45.