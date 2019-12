Zbog Adventa posebna regulacija prometa

Tijekom Adventa u Zagrebu 2019. godine, od 30. studenoga 2019. godine do 7. siječnja 2020. godine, bit će na snazi privremena regulacija prometa uz prilagođeni režim dostave u središnjoj zoni Grada.



Dostava u pješačke zone



Može se obavljati samo od ponoći do 10 sati ujutro, a izvan tog vremena samo iznimno na mjestima gdje počinju pješačke zone:

- rotor Bakačeva ulica, istočna strana

- Ulica Pod zidom

- Vlaška-Palmotićeva

- sjeverna strana Zrinjevca, desna traka

- Masarykova ulica, sjeverna strana od taxi stajališta do Preradovićeve ulice

- Strossmayerov trg, istočna strana, 2 mjesta

- Tomislavov trg, istočna strana, 2 mjesta.

Također, svim tvrtkama, trgovinama i štandovima napominjemo da dostavu u centru Grada dovrše do 10 sati ujutro.



Zabrana prometa na zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog:

- od ponedjeljka do četvrtka od 17 sati do 23 sata, za sva vozila osim tramvaja.



Zabrana prometa na zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog, zapadnoj strani Trga Josipa Juraja Strossmayera i zapadnoj strani Trga kralja Tomislava, na potezu od Tesline do Mihanovićeve ulice:

- petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do ponoći, za sva vozila.



Obustava tramvajskog prometa od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora:

- petkom, subotom i nedjeljom od 18 sati do 23 sata.



Zabrana prometa u Gajevoj ulici od Hebrangove do Tesline ulice, u Berislavićevoj ulici od Preradovićeve do Gajeve ulice:

-petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do ponoći, za sva vozila osim taxi vozila i vozila stanara.

Premještanje taxi stajališta Vlaška – Europski trg:

- svakodnevno od 17 sati do ponoći, taksi stajalište se premješta na istočnu stranu Kurelčeve ulice s ulazom iz Palmotićeve na Jurišićevu ulicu i s izlazom na način polukružnog okretanja kod garaže „Ban Centar“ te nazad na Jurišićevu i dalje na Palmotićevu ulicu.



Obavijest korisnicima garaže „Ban Centar“:

- svakodnevno od 17 sati do ponoći, korisnici garaže „Ban Centar“ za prilaz garaži koriste smjer Palmotićeva – Jurišićeva – Kurelčeva – ulaz u garažu i odlaze istim smjerom natrag.



Autobusna linija ZET-a broj 150:

-svakodnevno od 17 sati do ponoći, autobusna linija ZET-a broj 150 od Tuškanca do Trga bana Josipa Jelačića skraćuje se do Ilirskog trga.



Promet motornih vozila Palmotićevom ulicom u pravcu juga, sjevernim zelenim valom Boškovićeva-Hebrangova u pravcu zapada te južnim zelenim valom Trenkova-Hatzova u pravcu istoka:

-odvijat će se bez ograničenja, ali uz poseban oprez zbog velikog broja pješaka.

Sukladno navedenim zabranama prometa postavit će se privremena prometna signalizacija i regulacija prometa od strane Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice Zagrebačke ceste.



Policija će na mjestima zabrane uspostaviti nadzorne punktove.



Preporučujemo građanima da za vrijeme „Adventa u Zagrebu“ koriste javni gradski prijevoz, a vozačima da izbjegavaju dolazak vozilom u širi centar grada Zagreba.