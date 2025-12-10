Od sijanja pšenice do zborova: Prečko svečano obilježava Svetu Luciju

Centar za kulturu Trešnjevka i Vijeće mjesnog odbora Prečko pozivaju građane na obilježavanje blagdana Svete Lucije, koji se tradicionalno slavi kao dan svjetla i sijanja pšenice – simbola nade, obnove i topline doma. Program će se održati u subotu, 13. prosinca 2025. u 18 sati u Velikoj dvorani Društvenog doma Prečko, a ulaz je slobodan.

Večer započinje prigodnim otvorenjem pod nazivom „Tihi sjaj u srcu“, nakon čega slijedi bogat program u kojem sudjeluju djeca, škole, udruge i lokalni kulturno-umjetnički sastavi. Djeca iz Dječjeg vrtića Prečko, skupina Suncokret, izvest će pjesmu i igrokaz „Sveta Lucija“, a potom će nastupiti Veliki zbor Osnovne škole Prečko pod ravnanjem prof. Irene Mrduljaš Jelinčić. U programu sudjeluje i Mali zbor Osnovne škole Nikola Tesla s izvedbom pjesme „Božić dolazi (Nova generacija)“ pod vodstvom Marijane Kovačić. Svoj doprinos blagdanskoj večeri dat će i „Vatrene vjeverice“ iz Udruge za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Grada Zagreba, kao i KUD „Zrele Trešnje“, KUD Croatia te Mješoviti pjevački zbor Zrele Trešnje.

Za najmlađe posjetitelje od 19 do 19.45 sati održat će se kreativne Eko–Etno radionice, na kojima će djeca saditi pšenicu u posudicama od recikliranog materijala i izrađivati blagdanske ukrase uz vodstvo udruge Zeleni klik! Zagreb. Paralelno će se izrađivati i tradicionalni mirisni ukrasi od naranče i klinčića pod vodstvom Svjetlane Bobinac. Blagdanski ugođaj dodatno će upotpuniti izložbe i štandovi s radovima Dječjeg vrtića Prečko, unikatnim rukotvorinama Kluba „Vjeverica“, likovnom izložbom Udruge Prečko 50+, programima udruge Treća životna dob Trešnjevka Zagreb, kao i prezentacija vatrogasne opreme i projekta „Vatrogasna Kapljica“ DVD-a Prečko. Svoje mjesto imat će i štand „Božićno štivo“ Knjižnice Prečko. Program obilježavanja Svete Lucije u Prečkom osmišljen je kao večer svjetla, zajedništva i čuvanja tradicije koja povezuje generacije, a financiran je iz Plana potreba Vijeća mjesnog odbora Prečko.