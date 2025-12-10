Naši Portali
ŽESTOKA KONKURENCIJA

Zagrebački gimnazijalci 16. put debatirali na Harvardu i osvojili nagradu

VL
Autor
Večernji.hr
10.12.2025.
u 14:00

Srednjoškolski delegati trećih i četvrtih razreda javljali su se za riječ o zadanim temama i trudili se doprinijeti diplomatskoj diskusiji argumentima.

Učenici Prve privatne gimnazije s pravom javnosti iz Zagreba, 16. godinu za redom sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji Harvard Model United Nations, najprestižnijoj svjetskoj simulacijskoj debati u organizaciji studenata glasovitog Sveučilišta Harvard, koja se održala online ovog vikenda.

– Posebno nas veseli da smo primljeni u žestokoj konkurenciji jer je Harvardova konferencija najpoznatija Model UN konferencija na svijetu. Riječ je o godišnjoj debatnoj konferenciji 3000 učenika iz stotinjak zemalja, i najboljih američkih srednjih škola, koja se održava u Bostonu, a sudionici se uče izazovima međunarodnog pregovaranja i diplomacije, simulirajući rad Ujedinjenih naroda. Ove smo se godine odlučili sudjelovati na online konferenciji, koja se održala 6. i 7. prosinca. Harvard pažljivo bira sudionike ove velike debate, a Prva privatna gimnazija je jedina škola iz Hrvatske i jedna od rijetkih iz cijele Europe koje imaju priliku redovito sudjelovati – kazala je Maja Breitenfeld, ravnateljica Prve privatne gimnazije.

Srednjoškolski delegati trećih i četvrtih razreda javljali su se za riječ o zadanim temama i trudili se doprinijeti diplomatskoj diskusiji argumentima. Kristo Ora zastupao je Odbor za razoružanje i međunarodnu sigurnost o temi aktivnosti privatnog sektora i motivi. Andro Lozica debatirao je u sklopu Vijeća za ekonomske i financijske poslove o temi nacionalne ekonomske nejednakosti.

Ivan Maksim Bračić zastupao je Odbor za pravna pitanja te debatirao o temi transnacionalnih korporacija. Vito Oslaković debatirao je u sklopu Odbora za socijalna, humanitarna i kulturna pitanja o temi kontrole ljudske populacije, a Lucija Dolezil je u Posebnom odboru za politiku i dekolonijalizaciju debatirala o spornom teritoriju u Istočnom kineskom moru i planinama Kašmira.

– Posebno smo ponosni na našeg delegata Ivana Maksima Bračića, koji je osvojio nagradu, diplomatsko priznanje! Od skoro 80 delegata u svom odboru ušao je u prvih deset posto zastupnika! Bio je lider svog bloka te glavni u pisanju rezolucije koju su svi delegati na kraju izglasali – rekla je mentorica učenika, prof. Ines Popijač.
Ključne riječi
Zagreb Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Harvard

