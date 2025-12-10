Naši Portali
STABILNO POSLOVANJE

Pohvalili se iz Holdinga: 'Potvrđen nam je kreditni rejting'

Zagreb: Konferencija za medije Uprave Zagrebačkog holdinga o uzroku odrona na odlagalištu otpada Jakuševec i sanaciji tržnice Dolac
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.12.2025.
u 16:13

Međunarodna agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's Global podigla je izglede sa stabilnih u pozitivne

Međunarodna agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's Global potvrdila je Zagrebačkom holdingu d.o.o dugoročni kreditni rejting na razini BB, te podigla izglede sa stabilnih u pozitivne, javljaju u Holdingu. Riječ je o četvrtom unaprjeđenju kreditnog rejtinga ili izgleda Zagrebačkom holdingu od strane agencije S&P u zadnje četiri godine. 

Agencija je ocijenila da će Zagrebački holding nastaviti provoditi strategiju operativnog poboljšanja ključnih javnih usluga i infrastrukture, uključujući unaprjeđenja u gospodarenju otpadom i vodama te na plinskoj distribucijskoj mreži. Na tom području posebno ističu planirane investicije, poput Projekta Zagreb, koje će utjecati na porast profitabilnosti poslovanja Zagrebačkog holdinga. Također, Standard & Poor’s prepoznao je značajno poboljšanje likvidnosti tvrtke te naglasio uštede postignute refinanciranjem dugoročnih obveza u vidu novog klupskog kredita od 131 milijun eura.  

U studenom je potvrdu investicijskog A3 kreditnog rejtinga Zagrebačkog holdinga objavila i međunarodna agencija Moody's Investors Service, prepoznajući kontinuirano unapređenje financijskih pokazatelja i likvidnosne pozicije Holdinga. – Uz stabilno poslovanje Zagrebačkog holdinga, koje su prepoznale međunarodne kreditne agencije te investitori, Zagrebački holding ima bolje pozicije za ulaganje u projekte kojima će unaprijediti poslovanje i razinu usluge za građane – istaknuo je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. 

