Na nekoliko dana zatvara se dio Ilice, radovi preusmjeravaju i neke ZET-ove linije, evo detalja

Radovi na sanaciji prometnog traka namijenjenog za vozila javnog gradskog prijevoza i taxi vozila, od ponedjeljka od 8 sati za sav promet zatvorit će dio Ilice i to od Zagrebačke ceste do Ulice Gjure Szabe. Predviđeno je kako će radovi trajati do petka do 20 sati, a za to vrijeme promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj signalizaciji.

Radovi će, također, preusmjeriti i sve ZET-ove autobusne linije koje onuda prometuju pa će tako prema terminalu Črnomerec linije prometovati redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ilice, nastaviti Zagrebačkom cestom, Prilazom baruna Filipovića, Selskom cestom i Ilicom do terminala Črnomerec.

Na izmijenjenom dijelu trase autobusi će se zaustavljati na autobusnom stajalištu Selska, na Selskoj cesti u smjeru Črnomerca, odakle postoji mogućnost prijelaza na tramvajske linije u smjeru grada.

– Od terminala Črnomerec autobusi će prema svojim odredištima voziti redovnim trasama. Ova izmjena odnosi se na sve autobusne linije koje na terminal Črnomerec dolaze iz zapadnog dijela grada. Zbog obilazne trase valja očekivati duže vrijeme putovanja i kašnjenja u polascima i dolascima te korisnike ljubazno molimo za razumijevanje – upozoravaju iz ZET-a.