Par iz Zagreba razmišlja o selidbi u ovo naselje: 'Na karti se čini blizu, ali ima do tamo jahanja'

Bračni par iz Zagreba ozbiljno razmišlja o selidbi iz stana u metropoli u kuću u Brezovici, pa ih zanimaju iskustva onih koji tamo živie ili su živjeli. Imaju bebu od devet mjeseci i čini im se, objašnjava Zagrepčanin na Redditu, da bi kuća i malo više prostora bili super za obitelj. "Zanima me kakav je život u Brezovici iz prve ruke. Koje su najveće prednosti, a koji nedostaci? Kako funkcioniraju vrtići, promet prema gradu, trgovine, sadržaji za djecu i općenito svakodnevni život? Je li vam preseljenje iz grada u Brezovicu bila dobra odluka ili ima stvari koje niste očekivali dok se niste doselili?", upitao je.

U komentarima se javio netko tko živi u Dragonošcu. "Dobro je. Cijena nekretnine je puno manja nego ekvivalent u gradu. Vrtići užas, standardno. Cijeli Novi Zagreb je preopterećen, tako da to nije do Brezovice nego do generalnog stanja juga Zagreba i vrtića. Promet prema gradu je ok sve dok ne dođeš do Naletilićeve, tamo kreće užas. Ok, ti bi možda išao Brezovičkom, svejedno kad dođeš iole blizu rotora, pozdravi se s 20 minuta života. Novi Konzum je otvoren prije koji mjesec u Brezovici. Imaš i osnovna škola tamo, kao i apoteka, pošta i generalno nekih sadržaja. Nije grad al nisi ni u divljini, a opet ti je grad tehnički na 15-20 minuta", piše korisnik Reddita dodajući kako bi rekao da je preseljenje generalno dobra odluka.

"Ne bih se vraćao u stan u gradu, ali eventualno neka kuća u gradu, o tome bih razmislio, pod uvjetom da je u blizini prirode", napisao je. Netko je dodao i da autobusi voze svakih pola sata prema Savskom mostu te da postoje dvije linije. "Ako imate auto, nemate problema, sve je u relativnoj blizini, pekara, dom zdravlja, ljekarna, benzinska, vrtić i škola. Možete razmisliti i o Kupinečkom Kraljevcu", kazao je.

Drugi je dodao kako "dok gledaš na karti, čini se blizu i misliš: 'Pa tu je', a kad sjedneš u auto, ipak vidiš da do tamo ima jahanja". Ali, kaže, to mu nije bio najveći šok. "Kad sam stigao tamo shvatio sam - pa tamo nema ničega! Jedva sam čekao zbrisati. Svakako nismo svi isti, ali ako hoćeš savjet od mene, sjedni sa ženom u auto, provozajte se tamo i nazad pa se zapitajte biste li mogli tamo živjeti. Ako vam se ne svidi na prvu, neće ni na drugu", zaključio je.

Javio se i Zagrepčanin koji se u Brezovici rodio i živio tamo do prije dvije godine. "Svi koji su se doselili u zadnjih 10 godina samo riječi hvale. Mir, tišina, priroda i najpristojniji ljudi u Zagrebu. Naravno zavisi od lokacije, pod Brezovicu spada i jako puno okolnih naselja. Vidim da se spominjalo da je daleko od grada i te stvari. Prije 5 godina sam bilo gdje u gradu bio za 20 min autom, 45 min bus/tramvaj, ali sada je kaos svugdje, tako da je svejedno gdje živiš, najbolje što bliže poslu. Srećom radim 5 minuta od kuće, a Arena je također na 5 minuta.. i tamo kupuješ sve, od igle do lokomotive. tako da preko Sava se ide jedino ako se mora", objasnio je.