Traže se zaštitari za sportske objekte u Zagrebu, na popisu i Hipodrom: Imamo detalje milijunskog natječaja

Oko četiri milijuna eura vrijedan je natječaj kojim ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO) traži usluge privatne zaštite, a ugovor će se potpisati na 18 mjeseci, odnosno godinu i pol dana. Natječaj je trenutačno u postupku savjetovanja sa zainteresiranim ponuditeljima. Na popisu lokacija su Bundek, Jarun, ŠRC Šalata, gradski bazeni, Hipodrom...

– Mjesto izvršenja ugovora je grad Zagreb, Upravljanje sportskim objektima, odnosno lokacije naručitelja iz priloga tehničke specifikacije. Lokacije naručitelja su sklone promjeni zbog početka obnove objekata i vraćanja objekata na upravljanje ustanovi nakon obnove i izgradnje a na kojima će se vršiti usluga – stoji u natječajnoj dokumentaciji.

U natječaju je navedeno i koji će biti njihov posao. Zadatak će im biti provjera identiteta osoba koje dolaze na lokaciju (po potrebi), davanje upozorenja, pregled osoba, osiguravanje mjesto događaja, a omogućuje se i uporaba tjelesne snage i vatrenog oružja. Prema troškovniku, tijekom 18 mjeseci trebalo bi biti izvršeno 358.587 sati usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, malo više od 30 za dodatne intervencije po potrebi te 26.304 sata auto ophodnje objekata kojima upravlja Ustanova.

A traženi su na svim lokacijama kojima USO upravlja, uključujući i sportske dvorane, klizališta, Dom sportova, nogometna igrališta i teniske terene. Tako, primjerice, njih tri su tražena za poziciju kod Malog jezera, s tim da će jedan raditi na puno radno vrijeme, jedan nedjeljom, a jedan blagdanima i neradnim danima.

– Svi troškovi vezani za organizaciju zaštitarske službe, nadzora, eventualne intervencije dežurnih službi koje djeluju prigodom štetnih i protupravnih događaja, poziva i suradnje s policijom i vatrogascima, sastavljanja izvješća, troškova prijevoza i drugih troškova u funkciji kvalitetnog, učinkovitog i zakonitog rada zaštitara i pružanja usluga zaštite imovine, trebaju biti uračunati u cijenu ponude – stoji u detaljima natječaja.