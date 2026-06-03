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Traže se zaštitari za sportske objekte u Zagrebu, na popisu i Hipodrom: Imamo detalje milijunskog natječaja

Zagreb: Vlasnicima konja koji nemaju potpisan ugovor s Hipodromom i dalje zabranjen ulazak
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
03.06.2026.
u 20:00

A točan broj zaštitara po lokacijama? I on je naveden, s time da je za neke potreba samo ponedjeljka do subote, neki samo nedjeljom, a neki blagdanom i neradnim danima

Oko četiri milijuna eura vrijedan je natječaj kojim ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO) traži usluge privatne zaštite, a ugovor će se potpisati na 18 mjeseci, odnosno godinu i pol dana. Natječaj je trenutačno u postupku savjetovanja sa zainteresiranim ponuditeljima. Na popisu lokacija su Bundek, Jarun, ŠRC Šalata, gradski bazeni, Hipodrom... 

– Mjesto izvršenja ugovora je grad Zagreb, Upravljanje sportskim objektima, odnosno lokacije naručitelja iz priloga tehničke specifikacije. Lokacije naručitelja su sklone promjeni zbog početka obnove objekata i vraćanja objekata na upravljanje ustanovi nakon obnove i izgradnje a na kojima će se vršiti usluga – stoji u natječajnoj dokumentaciji. 

 U natječaju je navedeno i koji će biti njihov posao. Zadatak će im biti provjera identiteta osoba koje dolaze na lokaciju (po potrebi), davanje upozorenja, pregled osoba, osiguravanje mjesto događaja, a omogućuje se i uporaba tjelesne snage i vatrenog oružja. Prema troškovniku, tijekom 18 mjeseci trebalo bi biti izvršeno 358.587 sati usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, malo više od 30 za dodatne intervencije po potrebi te 26.304 sata auto ophodnje objekata kojima upravlja Ustanova. 

 A traženi su na svim lokacijama kojima USO upravlja, uključujući i sportske dvorane, klizališta, Dom sportova, nogometna igrališta i teniske terene. Tako, primjerice, njih tri su tražena za poziciju kod Malog jezera, s tim da će jedan raditi na puno radno vrijeme, jedan nedjeljom, a jedan blagdanima i neradnim danima. 

– Svi troškovi vezani za organizaciju zaštitarske službe, nadzora, eventualne intervencije dežurnih službi koje djeluju prigodom štetnih i protupravnih događaja, poziva i suradnje s policijom i vatrogascima, sastavljanja izvješća, troškova prijevoza i drugih troškova u funkciji kvalitetnog, učinkovitog i zakonitog rada zaštitara i pružanja usluga zaštite imovine, trebaju biti uračunati u cijenu ponude – stoji u detaljima natječaja. 

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Ključne riječi
natječaj Zagreb zaštitari

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