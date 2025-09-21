KVIZ Frtalj, dekla, cajger, gelender... Koliko zagrebačkih izraza možete prepoznati?

Zasigurno ste nekad čuli za "deklu", "rajnglu" ili vam je pak netko rekao da "začkomite" jer ćete dobiti po "frnjoklu", no znate li što svi ti izrazi znače? Neki od njih toliko su se ukorijenili u "purgerski rječnik" da ih se i danas može čuti u svakodnevnom govoru Zagrepčana. Neke pak nismo čuli već desetljećima jer su već pomalo pali u zaborav, a neke od najpoznatijih zagrebačkih izraza svojedobno smo imali prilike čuti u popularnim domaćim serijama i filmovima kao što su "Tko pjeva zlo ne misli" i "Smogovci". Riješite kviz i doznajte koliko ih vi možete prepoznati.