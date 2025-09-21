Naši Portali
PURGERSKI RJEČNIK

KVIZ Frtalj, dekla, cajger, gelender... Koliko zagrebačkih izraza možete prepoznati?

Pogled na grad Zagreb s hotela Westin
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Ida Balog
21.09.2025.
u 13:33

Neke od najpoznatijih zagrebačkih izraza svojedobno smo imali prilike čuti u popularnim domaćim serijama i filmovima kao što su "Tko pjeva zlo ne misli" i "Smogovci"

Zasigurno ste nekad čuli za "deklu", "rajnglu" ili vam je pak netko rekao da "začkomite" jer ćete dobiti po "frnjoklu", no znate li što svi ti izrazi znače? Neki od njih toliko su se ukorijenili u "purgerski rječnik" da ih se i danas može čuti u svakodnevnom govoru Zagrepčana. Neke pak nismo čuli već desetljećima jer su već pomalo pali u zaborav, a neke od najpoznatijih zagrebačkih izraza svojedobno smo imali prilike čuti u popularnim domaćim serijama i filmovima kao što su "Tko pjeva zlo ne misli" i "Smogovci". Riješite kviz i doznajte koliko ih vi možete prepoznati. 
Ključne riječi
povijest kviz purgeri Dan grada Zagreba zagrebački izrazi

DU
Deleted user
09:25 31.05.2025.

Sve riješio osim rajngle za koju i dalje mislim da je prije metalna zdjela ili plića posuda za kuhanje, a ne lonac.

DA
dallas1974
11:50 31.05.2025.

To su gemanizmi koji su se koristili u sjevernoj hrvatskoj, ne samo u Zagrebu.

DR
Drmun
09:51 31.05.2025.

Čakavac sam i sve te riječi znam, jedino riječ RAJNGLA strši, jer to nije LONAC nego plića posuda.

