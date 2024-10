Kupljeni su još 2018. godine, a do ljetos su skupljali prašinu: Saznali smo koliko se dosad ljudi provozalo ZET-ovim 'Fulirima'

'Fulirima' se centrom Zagreba u posljednja tri mjeseca provozalo oko 8000 putnika, podaci su koje smo dobili od ZET-a. Riječ je o malim plavim električnim vozilima koja su uvedena početkom ljeta kao pilot-projekt, a namijenjena su ponajprije osobama s invaliditetom te onima sa smanjenom pokretljivosti. No vole ih i turisti koji su tijekom ljeta također rado zvali 'fulire' za đir po Jelačić-placu i okolici.

Na terenu ih ima četiri, u svakoj smjeni po dva, a mjesta imaju za vozača i pet putnika. Vožnja je besplatna, a interes je, kažu u ZET-u, velik. – Od početka srpnja pa sve do kraja rujna uslugu je koristilo oko 8000 naših sugrađana i posjetitelja Zagreba. Mjesečno se u prosjeku preveze oko 2500 putnika, a najveća potražnja zabilježena je u kolovozu, kada je uslugu koristilo nešto više od 3000 putnika – ističu.

U prosjeku to znači da je jedan Fulir dnevno preveze 22 putnika, a mjesečno njih oko 660. Pilot-projekt, kako su izvještavali iz Grada, traje do kraja listopada, a vožnja se može naručiti telefonom na brojeve 091/1111-425 i 091/1111-426. Vozači sami dogovaraju lokacije i rute u krugu od Draškovićeve do Frankopanske. Električni autići kupljeni su, podsjetimo, još 2018., a svečano predstavljeni u studenom iste godine. No kako usluga tada nije bila besplatna, vrlo malo putnika se htjelo njima koristiti. (hiš)