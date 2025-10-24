Kultni horori i mračna fantastika uoči Noći vještica u Kinoteci

Ljubiteljima horora i mračne fantastike posvećen je program "Trnci i žmarci" koji uoči Noći vještica prikazuju u Kinoteci, a obuhvaća četiri nedavno restaurirana kultna filma. Gledat će se tako dva dijela belgijskog redatelja Harryja Kümela, "Crvene usne", priča o mađarskoj grofici i vampirici Elizabeth Bathory, te fantazmagorični "Malpertuis", s Orsonom Wellesom u jednoj od uloga.
A na programu su i "Dorian Gray" Massima Dallamana, osuvremenjena inačica književnog klasika Oscara Wildea s Helmutom Bergerom u glavnoj ulozi, te "Opsjednutost" Andrzeja Żuławskog, priča o razvodu braka koja svoj monstruozni obrat dobiva u napuštenom stanu pokraj Berlinskog zida.
