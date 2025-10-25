Muzej videoigara u Zagrebu dobitnik prestižne nagrade: U nekoliko mjeseci rada probio se među najbolje znamenitosti

Muzej povijesti videoigara, nagrađen je prestižnom nagradom Zagreb Design Week Award 2025 za prostorni dizajn Muzeja, a ovo važno priznanje proslavio je okupivši goste iz javnog života i influencere. Nagrada predstavlja krunu višemjesečnog rada, potvrđujući da je estetski promišljen prostor i inovativan pristup muzejskom postavu prepoznala i stručna javnost.

Međunarodni stručni žiri Zagreb Design Weeka dodijelio je nedavno Muzeju povijesti videoigara nagradu u kategoriji “Dizajn prostora” za najbolje uređen muzejski prostor, u konkurenciji od 17 projekata iz područja dizajna interijera i eksterijera. Uređenje interijera i izložbenog prostora Muzeja povijesti videoigara potpisuje Clinica Studio, specijaliziran za dizajn javnih i izložbenih prostora, umjetničkih instalacija i muzejski izložbi, s naglaskom na iskustva i interakcije.

– Stalni postav muzeja osmišljen je kao linearna prostorna naracija koja kronološki prati evoluciju videoigara, a svako razdoblje prati specifičan odabir boja, rasvjete, glazbe i grafičkih elemenata. Time se uspostavlja dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz više osjetila”, objašnjava Vedran Kasap iz Clinica Studija. Iznimna pažnja posvećena je interaktivnosti i cjelokupnom doživljaju posjetitelja koji mogu isprobati mnoge originalne arkade i konzole u muzeju.

Damir Šlogar, osnivač i kustos Muzeja, pojašnjava: “Kod posjetitelja smo željeli pobuditi nostalgiju i znatiželju. Dok se jedni u muzeju vraćaju u djetinjstvo, za druge je to prilika da razumiju kako su igre postale ono što danas poznaju. Izvrsnim dizajnerskim rješenjima Clinica Studija uspjeli smo prikazati videoigre kao kulturni fenomen koji povezuje generacije”.

Nagrada je bila povod za svečanu proslavu, a u ekskluzivnom društvu bili su Pamela Ramljak, Antonija Stupar Jurkin, influenceri Gloria Berger, Ana Zibar, Ivana Marketin te gameri Igor Belan, Marko Kofs, Anril i Bloodmaster i drugi. Gosti su, u opuštenoj i veseloj atmosferi obišli muzej čiji postav čini više od 3000 eksponata od kojih su mnogi vrlo vrijedni i rijetki. Tinejdžerske sobe, autentično uređene prema estetskim obilježjima različitih desetljeća, poslužile su kao vremenski portal koji je goste proveo kroz četiri desetljeća povijesti videoigara. Veliku pažnju u slavljeničkoj večeri izazvalo je i odmjeravanje snaga u igranju najvećeg Pac-Mana na svijetu i drugih igara iz postava muzeja.

Zagrebački Muzej povijesti videoigara u samo nekoliko mjeseci rada prometnuo se u neizostavnu atrakciju. Tome u prilog govore i stotine izvrsnih ocjena posjetitelja (u ovom trenu 5.0) na platformama Google i Tripadvisor. Muzej nastavlja razvijati svoj postav i obogaćivati program najavom gostujućih predavanja, ali i novom izložbom posvećenom pionirima domaće scene videoigara koja se očekuje početkom iduće godine. Uz nadolazeće nove programe, muzej nastavlja pružati jedinstveno iskustvo koje spaja edukaciju i zabavu za sve generacije.