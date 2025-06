Koristite li ove ZET-ove linije? Zbog radova će privremeno promijeniti trasu, a evo kako će voziti

Zagrebački električni tramvaj (ZET) objavio je nove izmjene u prometovanju svojih trasa do kojih dolazi zbog radova. Naime, zbog radova na postavljanju u Stenjevečkoj ulici, ovu će nedjelju, od 8 do 18 sati, autobusna linija 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir) prometovat će u oba smjera izmijenjenom trasom:

Reljkovićeva - redovnom trasom do raskrižja Stenjevečke ulice i Ulice Emanuela Vidovića - Ulica Emanuela Vidovića - Ulica Ante Topića Mimare - Samoborska cesta te dalje redovnom trasom.

Foto: ZET

Osim toga, zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji, od ponedjeljka, od 7 sati, do završetka radova koji bi trebali trajati šest mjeseci, autobusne linije 107 (Jankomir - Žitnjak), 116 (Ljubljanica - Podsused most), 120 (Črnomerec - Gajnice - Prečko) i 168 (Savski Most - Ježdovec - Prečko) privremeno neće koristiti stajalište "Savska Opatovina" u smjeru zapada.