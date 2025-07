Koliko će vam trebati da pješice dođete do Hipodroma? Grad Zagreb objavio važnu kartu

Nekoliko je dana preostalo do koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, a gradske i državne službe neprestano objavljuju najvažnije informacije za događaj kojem će prisustvovati gotovo pola milijuna ljudi. Već smo pisali kakva će biti tih dana prometna regulacija, najvažnije izmjene objavili su i u ZET-u, a u studiju Večernjeg lista ugostili smo i pročelnika Andru Pavunu te glasnogovornika ZET-a Domagoju Zebu koji su nam pružili još detalja.

Veliki koncert održat će se na vrući dan, živa će se popesti na više od 30 stupnjeva, što znači da će pristup pitkoj vodi biti od presudne važnosti. Kako bi na jednom mjestu imali sve najvažnije servisne informacije, Grad je podijelio ovu web stranicu i kartu na kojoj se nalaze svi javni zdenci, kao i lokacije na kojima su hidranti za vatrogasce prenamijenjeni u slavine za vodu. Karta se može zumirati, a na njoj je također označena procjena koliko će pješaku trebati vremena hoda da stigne do Hipodroma. Hodati će se, naravno, morati, budući da će zbog obustave prometa vožnja automobilima u zoni koncerta biti nemoguća. Na stranici je prikazano i gdje su javni WC-i.

Foto: Grad Zagreb

Na karti je također dostupan i popis svih domova zdravlja koji će raditi za vikend, a angažirani će biti kako bi što veći broj ljudi imao pristup medicinskoj pomoći ukoliko im to bude trebalo. Kako smo pisali više puta do sada, zatvaranje prometa obavit će se u više faza. U prvoj fazi zatvaraju se Trg Stjepana Radića, Vukovarska od Miramarske do Kruga, Zagrebačka avenija/ Slavonska avenija , Av. Većeslava Holjevca i Ul. Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Av. Dubrovnik) kao i naselja Kajzerica, Središće i Zapruđe.

Druga faza stupa na snagu u subotu, zatvaraju se Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, a Av. Većeslava Holjevca (smjer sjever/ istočni kolnik) od Islandske do Av. Dubrovnik te Ul. Savezne Republike Njemačke (smjer sjever/ istočni kolnik) od Ukrajinske ul. do Av. Dubrovnik. U trećoj fazi, ako do nje dođe, zatvorit će se i Jadranski most te Držićeva. Slavonska avenija (Petlja) ostaje prohodna za promet smjer istok - zapad. Ponovna postupna uspostava i normalizacija javnog prijevoza u zonama gdje je promet bio obustavljen očekuje se u jutarnjim satima nedjelje, ovisno o prohodnosti prometnica.