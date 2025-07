Pročelnik za promet o situaciji uoči koncerta Thompsona: 'Krenite ranije. tko nije u Zagrebu rano ujutro u zoru, ne mislim da će stići'

U studiju Večernjeg TV od 12.15 sati s nama su pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna te glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba. Do koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu preostalo je tek nekoliko dana te se obavljaju posljednje pripreme. Privremena prometna regulacija uoči i na dan koncerta paralizirat će dobar dio Zagreba, a metropola će ostati bez najvećeg autobusnog terminala u gradu, onog kod Glavnog kolodvora.

Regulacija prometa obavljat će se u fazama, a kakve savjete imaju za vozače i putnike, kako se najbolje pripremiti za kaos koji slijedi te što učiniti da cijeli događaj prođe što "bezbolnije" kazat će Pavuna i Zeba. Emisiju vodi Dario Topić.

Za početak, krenimo od najaktualnijih informacija. Pročelniče, što je novo?

Malo toga je novo, ali sve na jednom mjestu. Započeli smo s regulacijom na regulacije.zagreb.hr. Mi smo tu napravili prvu malu pričicu o koncertu gdje smo stavili ne samo faze zatvaranja, nego i cijeli angažman te domovi zdravlja koji će taj dan raditi u pojačanom kapacitetu. Na karti su i sve slavine koje inače imamo te dodatne hidrante, cisterne, javne wc-e koje rade u produženom trajanju. Novo je i da smo označili koliko vam treba hoda do Hidpodroma, pozivam sve da idu pješice i da ponesu bočice ili prazne čaše da se hidriraju. Mi ćemo stranicu ažurirati.

Velike su izmjene u javnom prijevozu. Domagoje, što je tu novo?

Stupa na snagu u subotu od četiri ujutro, kad u promet izlaze javne gradske linije. Obustavlja se promet Vukovarskom između Držićeve i Savske. Linije 5 i 13 mijenjaju trasu. Druga faza kreće po procjenu policije, ali to je dosta fleksibilnom sve ćemo obavještavati. U drugoj fazi je obustava tramvaja Avenijom Dubrovnik, od Zapruđa do Arene. U toj fazi i dalje ostaje tramvaj do Zapruža linijama 6 i 7, te linijom 14. To je i dalje poveznica prema grad. Ljudi će imati izvanrednu autobusnu liniju. Faza 3 je potencijalna, eventualno ako, ovisno o procjeni MUP-a, obustavlja promet od Savskog mosta do Vukovarske i Horvaćanskom. Linije 4, 5, 7, 14 i 17 dodatno mijenjaju trase u tom slučaju.

Pročelniče, koliko često mogu računati na tramvaje s obzirom na situaciju u prometu?

Taj dan ništa neće biti redovno. U fazi tri postoji mogućnost zatvaranja, što će izazvati probleme u nekoj široj prometnoj zoni. Maksimalan broj tramvaja će biti na terenu, koliko nam struje i ispravljačke stanice dopuste. Koliko će često doći? Čim će uspiju probiti kroz promet, molimo za strpljenje, a mi dajemo sve od sebe.

Kako će promet funkcionirati po noći?

Zeba: Već od uključenja u promet linije će biti pojačanog kapaciteta, ali velika je novost da će, nakon koncerta plan uključiti i izvanrednu noćnu liniju 35. Bit će odlična veza koja će kružnom linijom kroz Novi Zagreb, Držićom, preko Glavnog i Savske do Arena u krug. Uključit ćemo barem dvadesetak tramvaja, ali treba reći da je riječ o moru ljudi i da javni prijevoz to ne može progutati. Naglašavam svim posjetiteljima koncertima da propješače koliko mogu, a neka ostave javni prijevoz starijima, trudnicima, slabije pokretnima. ZET sveukupno angažira barem dvjestotinjak dodatnih djelatnika, barem 50-ak operativnih djelatnika koji će raditi na servisnim punktovima, dodatne ekipe u slučaju ne daj bože sudara, kvara na mreži.

Normalizacija se očekuje u nedjelju?

Pavuna: To ovisi o broju posjetitelja. Ako će taj broj biti nešto manji, mi ćemo se prilagođavati. Ako će biti nešto lakše, svima će biti lakše. Zašto smo tako fleksibilni? Pitanje Savskog mosta - zašto je na jugozapadu takva situacija? Jer je Savski most okretište i autobusno i tramvajsko, ogroman broj pješaka će prelaziti preko Savskog i Jadranskog mosta i doslovce će paralizirati tramvaje. Kad prelazimo na noćni promet, moramo znati da, ako će ljudima u velikom broju ljudi prelaziti preko Savskog mosta, mi to nećemo moći ovako izvesti. Možda će 35-ica voziti preko Trga.

Zeba: Aktualne informacije bit će dostupne na webu ZET-a, Facebook stranici, na našoj aplikaciji Moj Zet, mogu tu pratiti i naša vozila.

Okrenimo se autobusnom prometu. Linija 109, jedna od najkapacitiranijih, vozit će skraćeno.

Zeba: Da, ona će biti preusmjerena na Ljubljanicu, pa će ljudi moći presjesti i nastaviti dalje. To će biti oko podneva. U fazi tri, Savski i Jadranski most se zatvara. Zato se linija 109 u tom slučaju s Črnomerca se spušta, skreće na Horvaćansku i vodi do Prečko.

Glavni kolodvor bi trebao biti izvan funkcije.

Zeba: Tako je, terminal se obustavlja od subote u četiri ujutro. Ostaje 7 autobusnih linija koje inače voze južno od Zagreba. Bit će izvanredna linija koja vodi kroz Novi Zagreb. Mijenjaju trasu tako da prema Novom Zagrebu krajnje je stajalište Središte, a početno je stajalište kod Avenue Malla. To je način na kojih ćemo tih sedam linija kružno voditi da dođu do Novog Zagreba gdje imaju vezu s tramvajem.

Pročelniče, jedno od najčeščih pitanja je što s parkingom?

Grad Zagreb, jasno je, ima nedostatak parkinga. Ne može doći 500.000 ljudi autima i očekivati da će moći parkirati, pogotovo ne blizu Hipodroma. To nije realno. Vidite koliko su se kolege iz ZET-a potrudili da naprave funkcionalnu pristupačnost. Ne mogu ljudi na neku zelenu površinu kod Islandske parkirati. Ako ste mislili tu super foru, barem je 10 tisuća ljudi koji su imali istu foru, pa ćete samo zablokirati sebe, druge, ZET-ov prijevoz. Fakat mislim da treba taj dan maksmialno se suzdržati od korištenja vozila.

Imate li preporuka kakvih?

Pozivamo ljude da koriste javni prijevoz.

Na samom kraju, kada je po vama najbolje vrijeme za krenuti na koncert?

Pavuna: Ovisi o tome odakle kreće i koliko blizu želi biti pozornici. Mi smo objavili kartu koja može biti informativna za građane, u to trebaju računati pregled, gužve na ulazima, organizator je rekao da treba oko šest sati prije krenuti. Po tome gdje živite dodate još sat-dva. Ako ne živite u Zagrebu, dodajte vrijeme da nađete parking, ne znam gdje. Uzmite u obzir da je turistički vikend. Ako dolazite izvan Zagreba, tko nije u Zagrebu rano ujutro u zoru, ne mislim da će stići na koncert.

Što je s onima koji žive u Zagrebu, kako će se oni kretati?

Što se tiče odlaska na posao, najbolje pješke, biciklom, sve će biti otovreno. Pozivamo ljude da, tko god može, ne ide na posao autom. Mislim da te katastrofične informacije o petku nisu baš na mjestu, mislim da će petak biti realno dobar, ali teško je procijeniti jer nemamo inforamciju kad će ljudi dolaziti. Mislim da će ljudi moći doći doma s posla. Ako mogu javnim prijevozom, to je moja preporuka.

Razmatra li se i Sava za hitne službe?

Sava će biti zatvorena za bilo kakav promet, kako neki ne bi kajacima, čamcima došlli. Službe će također paziti. To je sve pokriveno i odrađeno. Molim ljude da ne ulaze u Savu.

Zaključne poruke građanima i putnicima?

Zeba: Svakako, krenite na vrijeme, naoružajte se strpljenjem, vodom, koristite javni prijevoz, ali idite pješke ako možite. Pratite aktualne informacije na stranicama ZET-a, dat ćemo sve od sebe da usluga bude maksimalno funkcionalna.

Pavuna: Pješke, pješke, pješke, na vrijeme, voda. ZET prepustite onima kojima je teško hodati. Grad Zagreb će davati točne i ažurne informacije na svojim stranicama.