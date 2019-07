Indeks kvalitete zraka: Iznad 100 ukazuje na opasnost, u Dugavama 409

PM10 ČESTICE

Prema Kvaliteti zraka grada Zagreba i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, PM10 čestice su manje od 10 mikrometra i njih udišemo zajedno sa zrakom. One su mješavina kemijskih spojeva i vode. Zbog svoje veličine, prodiru duboko u pluća omogućavajući štetnim kemikalijama da dopiru do naših unutrašnjih organa. To može uzrokovati niz oboljenja, uključujući karcinom. Posljedice se mogu pojaviti već nakon sat vremena udisanja čestica.