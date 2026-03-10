FOTO/VIDEO Dio Sarajevske zatvoren do 1. svibnja, pogledajte iz ptičje perspektive kako napreduju radovi

Više od godinu i tri mjeseca prošla su otkako su stigli prvi bageri u Sarajevsku cestu, a realizacija projekta proširenja prometnice te postavljanja tramvajske pruge debelo je u tijeku. Radovi su trebali biti dovršeni do kraja prvog kvartala ove godine, no već u siječnju bilo je jasno da to neće biti ostvarivo. Prema odgovoru koji smo početkom godine dobili od grada novi rok je kraj drugog kvartala, odnosno ljeto 2026. A kako tijeku radovi, u Gradu su pokazali u videu iz zraka koji su objavili na svojoj Facebook stranici.

"Nakon završetka radova na cementnoj stabilizaciji, započeli su radovi na istočnom kolniku Sarajevske ceste, na dionici dugoj oko 300 metara, od križanja Sarajevske ceste i Vatikanske ulice do Ulice Mikulinci. U ovoj fazi izvodi se završni dio kolničke konstrukcije koji uključuje ugradnju nosivog sloja asfalta i ugradnju veznog sloja asfalta. Nakon toga slijedi ugradnja završnog, habajućeg sloja asfalta, čime će istočni kolnik biti u potpunosti dovršen. Po završetku radova promet će se privremeno preusmjeriti na novoizgrađeni istočni kolnik kako bi se omogućio nastavak radova na zapadnom kolniku u sljedećoj fazi projekta", piše u objavi na Facebooku.

A poklapa se to i sa informacijama dostupnima na službenoj stranici regulacije.zagreb.hr. – Od 9. ožujka do 1. svibnja Sarajevska cesta na dijelu od Vatikanske ulice do približno 100 m od raskrižja s Ulicom Aleksandra Brdarića, bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme radova: Sarajevska cesta – Jakuševečka – Tišinska – Sajmišna – Karla Metikoša – Milana Mladenovića – Sarajevska cesta - Vatikanska – Sv. Mateja – Kramarići – Matuova – Sarajevska cesta – stoji u obavijesti.

Uglancana i friška! Pogledajte kako izgleda završeni dio nove tramvajske pruge na Sarajevskoj

Sarajevska cesta će biti proširena u punom profilu koji uključuje tri kolne trake za automobile u svakom smjeru te obostranu pješačku i biciklističku stazu, te zaštitu od buke, čime će se omogućiti sigurnost i protočnost za različite vrste sudionika u prometu. Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge. U sastavu tramvajske pruge nalazit će se 8 novih tramvajskih stajališta, te tramvajsko okretište. Vrijednost radova je 25 milijuna eura plus PDV, koji se financiraju iz gradskog proračuna, ali se očekuje sufinanciranje i iz EU fondova u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

– Tijekom izvođenja radova došlo je do određenih prilagodbi rokova zbog složenosti zahvata i potrebe za koordinacijom više nadležnih institucija – rekli su nam ranije zašto je došlo do probijanja roka. A spomenimo i da je dovršetak Sarajevske tek veći dio cjelokupne transformacije tog dijela Novog Zagreba u novi ulaz u grad. Preko ranžirnog kolodvora trebao bi se još izgraditi i kilometarski vijadukt, što je nadležnost države, odnosno tvrtke Hrvatske autoceste (HAC).

Projekt je krajem siječnja, kada smo posljednji puta pisali o tome, u fazi pripreme za početak radova. Izvođaču, kineskoj tvrtki China Road and Bridge Corporation, u studenom je počeo teći rok od dvije i pol godine za dovršetak milijunskog zahvata. A budući da gradski dio ovog velikog projekta završava nasred livade, u Gradu su proljetos naručili projektiranje privremenog okretišta tramvaja u razini raskrižja s ulicom Aleksandra Bradarića, odnosno petstotinjak metara sjevernije od planiranog završetka trase.